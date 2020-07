"Animal Crossing: New Horizons"-Update bringt Feuerwerk & Traumreisen

Am 30. Juli erhält "Animal Crossing: New Horizons" ein Sommer-Update. Das ist für alle Nutzer kostenlos und bringt buntes Feuerwerk und fantastische Traumreisen ins Game.

Sommerzeit ist in Japan eigentlich Matsuri-Zeit, also die Zeit der kleinen Stadtfeste. Das Highlight bei jedem einzelnen dieser Feste ist das Feuerwerk. Kein Wunder, dass der japanische Entwickler Nintendo die bunten Himmelslichter auch in "Animal Crossing: New Horizons" integriert. Und das pünktlich zum Hochsommer. Ab dem 30. Juli sorgt das Sommer-Update für farbenfrohe Lichtspiele am Nachthimmel – jeden Sonntag im August.

Du kannst das Feuerwerk dann einfach nur genießen oder Dir über personalisierte Designs Dein eigenes zusammenstellen. Zusätzlich kannst Du Dir bei Reiners Tombula tolle Preise und zeitlich limitierte Items sichern.

Traumreisen machen Schlafen richtig interessant

Mit dem Sommer-Update wird aber nicht nur der Himmel hell und bunt – auch Deine Träume werden knallig und schön. Sobald Du zu Bett gehst, kannst Du Traumreisen antreten. Die bringen Dich auf ferne Inseln anderer Spieler. Was Du dort anstellst, hat aber keinen Einfluss auf den anderen Spieler oder seine Welt, Deine Handlungen werden bei ihm nicht gespeichert. Genauso sieht es auch andersherum aus: Auf ihren Traumreisen können andere Spieler auf Deine Insel kommen und sie erkunden, ohne Dein Reich zu beeinflussen.

Du gehst auf Traumreisen, indem Du Dich schlafen legst. Danach kannst Du Dir eine "Traumadresse" aussuchen und Deine Erkundungstour starten.