"Anstoss" kehrt zurück! Neuer Teil des Fußballmanagers erscheint 2021

Fußballfans aufgepasst: Im nächsten Jahr feiert der legendäre Fußballmanager "Anstoss" sein Comeback. Ein zehnköpfiges Team des Studios 2tainment arbeitet gerade an "Anstoss 2022". Die Entwickler sollen sich den in den Augen der Fans besten Teil der Serie zum Vorbild genommen haben – "Anstoss 3".

Den Ursprung der "Anstoss"-Reihe kennen wahrscheinlich nur ältere Semester, der deutsche Fußballmanager startete 1993 auf dem Amiga. Der bisher letzte Teil der Serie erschien 2006, drei Jahre später löste sich das damals verantwortliche Studio Ascaron auf. 2009 sicherte sich Kalypso Media, vor allem für die "Tropico"-Reihe bekannt, die Rechte an "Anstoss". Im nächsten Jahr soll der Fußballmanager dann in neuem Glanz erstrahlen.

Moderner Fußball mit klassischen Management

"'Anstoss 2022' steht im Zeichen des modernen Fußballs, behält aber gleichzeitig das Gameplay des Management-Klassikers bei", heißt es auf der offiziellen Seite zum Spiel. Die Fußballsimulation lege wieder viel Wert auf Spieltiefe und Realismus, konzentriere sich auf die wesentlichen Aufgaben eines Managers. Weitere Infos gibt es auf der momentan noch recht leeren Webseite nicht, Fans können sich immerhin für einen Newsletter anmelden.

Innerhalb eines Nachmittags zum Meistertitel

Die Kollegen von Gamestar konnten den Entwicklern in einem Interview bereits einige Infos zu "Anstoss 2022" entlocken. Demnach soll die Fußballsimulation den kompletten Aufgabenbereich eines Managers abdecken. Du kontrollierst also nicht nur Training, Aufstellung und Taktik Deines Teams, sondern kümmerst Dich auch um den Stadionausbau und entscheidest, wo die neue Würstchenbude stehen soll.

Die Spiele Deiner Mannschaft verfolgst Du entweder im Text-Ticker oder im 2D-Highlight-Modus. "Anstoss 2022" soll sich auch für Spieler eignen, die weder Zeit noch Lust haben, mehrere Wochen an einer Saison zu werkeln. In "Anstoss 2022" sollst Du eine Saison locker an einem Nachmittag durchziehen können. Außerdem bietet die Fußballsimulation einige RPG-Elemente wie etwa Level-Aufstiege und einen Talentbaum für den Manager. Der bekannte Humor der Serie kommt natürlich nicht zu kurz, sogar das damalige Maskottchen Pallino ist mit von der Partie.