"Anthem"-Entwicklung eingestellt, großes NEXT-Update kommt nicht mehr

Die Rettungsaktion für "Anthem" ist gescheitert: Entwickler BioWare hat erklärt, das geplante Mega-Update namens "Anthem NEXT" nicht mehr liefern zu wollen. Die Server des glücklosen Loot-Shooters bleiben online – vorerst.

"Anthem NEXT" sollte die zweite Chance für "Anthem" werden. Ein kleines Team bei BioWare verbrachte das Jahr 2020 damit, neue Ideen für den 2019 erschienenen Rollenspiel-Shooter zu entwickeln. Geplant war unter anderem ein komplettes Redesign des Loot-Systems, damit sich das Spielen endlich belohnender anfühlt. Leider wird daraus nun nichts mehr: In einem Blogeintrag hat BioWare bekannt gegeben, dass die Entwicklung eingestellt wird.

Pandemie versetzt "Anthem" den Todesstoß

Als einen Grund für das gescheiterte Projekt nennt Christian Dailey, der Hauptverantwortliche für "Anthem NEXT", die Corona-Pandemie, die das Arbeiten im vergangenen Jahr extrem erschwert habe. Am Ende hat die Zukunftsperspektive für das Spiel wohl einfach nicht gereicht: Vor Kurzem war geleakt worden, dass Publisher Electronic Arts Mitte Februar über die Zukunft der "Anthem"-Generalüberholung entscheiden wollte. Diese Entscheidung fiel offensichtlich zuungunsten des "Anthem"-Teams und der wartenden Fans des Spiels aus.

"Anthem" bleibt spielbar – aber niemand weiß, wie lange

Ganz abschalten will BioWare das Spiel nicht – noch nicht. "Wir werden den 'Anthem' Live-Service im aktuellen Zustand online lassen", erklärt Dailey in dem Blogeintrag. Wie lange das Game auf diese Weise spielbar bleiben wird, ist allerdings unklar: Viele Fans hatten sich zuletzt an die Hoffnung auf "Anthem NEXT" geklammert und könnten dem Spiel nun langsam den Rücken kehren. Dailey und der Rest des Studios wollen sich nun voll auf das nächste "Dragon Age", auf "Mass Effect" sowie auf das MMORPG "Star Wars The Old Republic" konzentrieren.