"Apex Legends" stellt neue Legende Fuse vor & leakt Switch-Release

Am 2. Februar steht ein richtig dickes Update für "Apex Legends" an: Der Hero-Shooter startet in seine achte Saison, hat die neue Legende Fuse im Gepäck, es wird eine neue Waffe geben und womöglich erscheint das Game an diesem Tag auch noch für die Nintendo Switch.

"Apex Legends"-Season 8 trägt den Namen Mayhem (zu Deutsch: Chaos) und der neue Held Fuse dürfte bei seinen Gegnern auch für eine Menge Chaos sorgen. Denn die neue Legende ist ein Experte für Explosives. Auf der offiziellen Webseite verrät Entwickler Respawn Entertainment bereits, dass der neue Held zu den "Erst-sprengen-dann-fragen-Typen" gehört – klingt spannend.

Dataminer enthüllen erste Fähigkeiten von Fuse

Offiziell gibt es noch keine Informationen zu den Fähigkeiten von Fuse, Dataminer haben allerdings schon einige Hinweise auf seine Skills im Code von "Apex Legends" gefunden, berichtet Polygon. Er soll eine taktische Fähigkeit namens Airburst Grenade besitzen, bei der er aus seinem mechanischen Arm eine Granate abfeuert. Sein Ultimate nennt sich The Motherlode. Dabei schnappt sich Fuse den Raketenwerfer auf seinem Rücken und feuert eine Rakete ab, die ein flammendes Inferno hinterlässt. Zu seiner passiven Fähigkeit gibt es aktuell noch keine Infos.

Neben Fuse kommt auch noch ein neues Schießeisen ins Spiel. Die neue Waffe nennt sich 30-30 Repeater und es handelt sich um einen Unterhebelrepetierer. Das Gewehr mit dem speziellen Nachlade-Mechanismus ist die erste Waffe, die nicht bereits aus einem "Titanfall"-Game bekannt ist.

Kommt "Apex Legends" zum Start von Season 8 auf die Switch?

Zum Start der neuen Season könnte es sogar noch eine weitere Überraschung geben. Unter den für verschiedene Länder angepassten Trailern zur Einführung von Fuse auf YouTube befanden sich bis vor Kurzem noch folgende Informationen in der Beschreibung: "Und am 2. Februar wird es gleichzeitig auch möglich sein, Season 8 auf der Switch zu spielen".

Dieser Hinweis fehlte in der Beschreibung der englischen Version und wurde mittlerweile auch bei allen anderen Trailern wieder entfernt. Da diese Info aber anscheinend direkt von Respawn Entertainment kommt, dürfte das geleakte Datum für die Switch-Version recht sicher sein.