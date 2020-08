Bei "Apex Legends" steht Season 6 vor der Tür. Und die wird richtig knallig: mit neuen bunten Skins, einer neuen Legende, die eigentlich nur Party im Kopf hat, einer neuen Waffe und der Möglichkeit, Rüstungen selbst herzustellen. Das Motto diesen Sommer? "Maximale Leistung".

Schon am morgigen Dienstag, den 18. August, startet in "Apex Legends" eine neue Season, Saison 6. Mit dabei ist eine neue Legende namens Rampant, eine schießwütige Modderin, die sich in Fight Clubs ihren Namen gemacht hat und das brutale Party-Feeling nie so ganz ablegen kann. Gerade einmal 21 Jahre ist sie alt und weist einen ambitionierten Kampfgeist und einen Hang zum Machen von Kaugummiblasen auf. Immerhin darf der Spaß beim Schießen niemals fehlen.

Und natürlich kommt auch eine neue Waffe ins Spiel: Volt. Die Maschinenpistole lehrt Deine Feinde mit energiegeladenen Patronen das Fürchten.

Season 6 mit Battle Pass und Herstellung

Zudem bekommt das Game ein neues Herstellungssystem, das es dir erlaubt, Deine eigene Ausrüstung zu fertigen. Das hatte Entwickler Respawn Entertainment bereits angeteasert – nun ist für Dich mehr Flexibilität bei Rüstungen und Waffen drin.

Ein Battle Pass zu Season 6 mit mehr als 100 Sammelobjekten, darunter knallbunte Skins, Holosprays und Apex-Packs in auffälligen Neonfarben, ist ebenfalls verfügbar.