"Apex Legends": Trailer zu Season 4 zeigt Revenants Fähigkeiten

Pünktlich zum ersten Geburtstag des Battle-Royal-Games startet "Apex Legends Season 4 – Assimilierung". Der begehrteste Partygast in den Outlands dürfte wohl die neue Legende Revenant sein. In einem Trailer hat Publisher Electronic Arts nun erste Hinweise gegeben, was der Cyborg drauf hat.

Er ist uralt, eine bedrohliche Mischung aus Mann und Maschine und hat eventuell die eine oder andere Schraube locker: Der neue (Anti-)Held in "Apex Legends" sorgt im Season-Trailer für jede Menge Zündstoff. "Zeit für ein bisschen Spaß", verspricht er, ist insgesamt aber doch eher ein Albtraum – zumindest für Forge, den er während eines Interviews bereits heimtückisch erstochen hat. Auch sonst scheint mit der neuen Legende nicht gut Kirschen essen zu sein.

Revenants Fähigkeiten: Eher so der Meuchelmörder-Typ

Passend zum Eindruck, den Revenant als Forges Mörder hinterlassen hat, sind seine Fähigkeiten die eines Assassinen. Im Trailer ist bereits erkennbar, über welche Skills die Legende wohl verfügen wird – einige davon hatten Dataminer laut Gamesradar bereits vor längerer Zeit im Code des Spiels entdeckt.

Revenant kann schnell Wände hochklettern und gebückt rennen ("crouch walk").

Er kann einen vergifteten Dolch werfen und damit Ziele markieren.

Eine weitere Fähigkeit unterdrückt die Fähigkeiten seiner Gegner für zehn Sekunden.

Er kann sich kurzzeitig in Rauch auflösen und dadurch immun gegen Schaden werden.

Revenant kann Tote mithilfe eines Totems wiedererwecken. Wenn eine andere Legende es nutzt, erscheint sie dem Ableben am Standort des Totems mit 20 HP wieder.

Revenant ist im "Apex Legends" und "Titanfall"-Universum ein sogenanntes Simulakrum – ein Roboterkörper mit menschlichem Hirn. Der spindeldürre Cyborg wirkt mit seiner Totenkopf-Fratze wie ein eher unangenehmer Zeitgenosse. Andererseits besticht er durch makabren Humor und ist um einen lockeren Spruch nie verlegen – eine verrückt-gefährliche Mischung, die jede Menge Spielspaß verspricht.

Season 4: Neuer Battle Pass und mehr Inhalte

Season 4 – Assimilierung startet am heutigen Dienstag, 4. Februar 2020, pünktlich zum ersten Jahrestag von "Apex Legends". Die Season bringt: