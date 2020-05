Neuer Trailer, neue Season, neue Legende: Künftig mischt Loba den Battle-Royale-Titel "Apex Legends" auf. Die Legende wurde bereits vergangene Woche angekündigt, nun hat sie auch ein Promo-Video erhalten. Und eines ist klar: Den Revenant kann sie so gar nicht leiden.

Am 12. Mai startet in "Apex Legends" Season 5, "Gunst des Schicksals" genannt. Natürlich mischt wieder eine neue Legende mit. Loba heißt sie – und hat eine alte Rechnung zu begleichen, wie ein brandneuer Charakter-Trailer zeigt. Mit neun Jahren wurde sie zu einem Waisenkind, nachdem ihre Eltern getötet wurden. Später entwickelte sie sich zu einer pfiffigen Diebin, die durch ihre nächtlichen Raubzüge reich wurde und dadurch tagsüber in höheren Kreisen verkehren konnte.

Als Loba erfährt, dass der Mörder ihrer Eltern, der Revenant, wieder auf der Bildfläche aufgetaucht ist, begibt sie sich auf einen Rachefeldzug in die Apex Games. Wir erinnern uns: Der gruselige Revenant kam Anfang Januar in Season 4 ins Spiel und wurde schon damals als Meuchelmörder vorgestellt. Kein Wunder, dass er sich viele Feinde gemacht hat, darunter auch Loba.

Fähigkeiten sind noch nicht komplett bekannt

Was Loba im Kampf ausmacht, wird bislang nur angedeutet: Im Schießen ist sie gut, im Nahkampf schwingt sie kunstvoll eine Pike und weiß sich geschickt mit Händen und Füßen zu wehren. In brenzligen Situationen kann sie sich mit einem kleinen Gadget an eine andere Stelle auf der Map teleportieren. Wie weit dieser Teleport reicht, ist nicht bekannt. Sicher wird Respawn Entertainment in den nächsten Tagen weitere Details zur neuen Legende verraten.