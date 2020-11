"Assassin's Creed Valhalla": Natives 4K & 60 FPS nur auf PC

PC-Gamer dürfte es freuen: "Assassin's Creed Valhalla" wird am Computer nativ mit 4K-Grafik und auf 60 FPS laufen – entsprechende Hardware vorausgesetzt. Das können die Next-Gen-Konsolen nur mit Upscaling, wie Ubisoft selbst zugibt.

Keine Sorge, auch auf den Next-Gen-Konsolen kannst Du "Assassin's Creed Valhalla" in 4K und auf 60 FPS genießen. Allerdings funktioniert das nicht nativ – die Konsolen skalieren den Titel hoch, um ein gestochen scharfes und flüssiges Bild zu liefern. Einzig als PC-Gamer profitierst Du von der gewünschten Kombi, brauchst dafür aber natürlich einen entsprechend leistungsfähigen Prozessor sowie eine topmoderne Grafikkarte.

Entwickler Ubisoft hat den heiß ersehnten Titel in einem Blogpost letzte Woche mit 4K und 60 FPS für Xbox Series X und PS5 vermarktet. Dass das nicht nativ klappt, dürfte Dir beim Spielen aber nicht auffallen.

"Watch Dogs Legion" schafft nur 30 FPS

Ubisofts anderer Top-Titel "Watch Dogs Legion" soll auf den Konsolen in 4K mit 30 FPS laufen – so zumindest das Versprechen des Herstellers. Allerdings wurden in einem Test bei Dsogaming nicht einmal 30 FPS erzielt – dabei wurde das Spiel auf einem Gaming-PC mit einer Nvidia GeForce RTX 2080 Ti getestet. Wenn sich also schon der PC schwer mit 30 FPS tut, werden die Konsolen an diese Leistung nicht rankommen. Außer eben mit Upscaling.

Und was heißt das nun für Dich? Prinzipiell nicht viel: Unterschiede zwischen nativem und hochskaliertem 4K fallen vielen Spiele-Fans gar nicht auf – schon gar nicht, wenn sie ein paar Schritte vom TV entfernt sitzen. Wer unbedingt eine native UHD-Auflösung will (aus welchen Gründen auch immer) sollte sich aber wohl behutsam darauf einstellen, dass auch in Zukunft der PC hier die sicherste Wahl sein dürfte.