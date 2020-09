"Assassin's Creed Valhalla": Release verschoben – aber nach vorn

An Release-Verschiebungen sind Videospieler seit Jahren gewöhnt. Jetzt hat es auch "Assassin's Creed Valhalla" getroffen – doch erfreulicherweise erscheint das historisch angehauchte Open-World-Rollenspiel nun früher als gedacht.

Publisher Ubisoft hat in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass "Assassin's Creed Valhalla" weltweit am 10. November für PC, PS4, Stadia, Xbox One sowie die neuen Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S erscheinen wird. Damit ist das Wikinger-Abenteuer ein Launch-Titel für Microsofts neue Xbox-Generation – auch die Xbox Series X und die etwas abgespeckte Series S sind ab diesem Tag erhältlich.

Meucheln zum Launch

Zuvor hieß es noch, "Assassin's Creed Valhalla" werde am 17. November auf den Markt kommen, das hat Ubisoft nun offiziell korrigiert. Das Kalkül hinter diesem Schachzug ist klar: Der Publisher hofft, dass jeder Käufer einer Xbox Series X oder Series S auch eine Kopie von "Valhalla" in den (digitalen) Warenkorb legt.

Und was ist mit der PS5? Das Release-Datum von Sonys neuer Konsole steht noch nicht fest. Aber da Ubisoft "Assassin's Creed Valhalla" jetzt explizit nicht für die PlayStation 5 angekündigt hat, gilt es als sicher, dass Sonys neue Konsole zu einem späteren Zeitpunkt als den 10. November erscheint. Das würde für den Konkurrenten Microsoft einen zeitlichen Vorteil bedeuten, der an diesem Datum das Rennen um den Thron der nächsten Konsolengeneration offiziell eröffnet.

Wilde Wikinger

"Assassin's Creed Valhalla" bringt alte Serienmerkmale wie Parkour-Sequenzen und Attentate aus dem Hinterhalt zurück, erweitert die Formel der Action-Adventure-Reihe aber um einige Neuerungen. Was uns bei den Wikingern erwartet, haben wir im nebenstehenden Artikel zusammengefasst.

