"Assassin's Creed Valhalla" wird kürzer & kleiner als "Odyssey"

Immer größer, immer länger, immer mehr: Spiele der "Assassin's Creed"-Reihe sind in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. "Assassin's Creed Valhalla" macht Schluss damit: Der neue Teil soll wieder übersichtlicher ausfallen – und das ist wahrscheinlich ein gutes Zeichen.

Es gibt ja Menschen, für die kann ein Spiel nicht ausladend genug und die Spielwelt nicht zu voll mit Aktivitäten sein. Das stetige Wachstum von Open-World-Spielen ist aber umstritten, speziell an "Assassin's Creed Odyssey" mit seinen unzähligen Inseln, Quests und Nebenerzählungen scheiden sich die Geister. Zu groß, zu aufgebläht, zu wenig Fokus – diese Kritik hat sich Hersteller Ubisoft offenbar zu Herzen genommen.

Weniger Masse, mehr Klasse?

Der Nachfolger "Assassin's Creed Valhalla" bekommt eine Schrumpfkur – das hat laut VG24/7 Malek Teffaha, Head of Communications bei Ubisoft Middle East, in einem mittlerweile gelöschten Tweet verraten. "Zu eurer Information, es wird nicht das längste oder größte Spiel in der Serie", wird Teffaha zitiert. "[Die Entwickler] haben die Kritik an diesem Punkt ernst genommen."

Spielwelt: Norwegen, England & vermutlich eine Menge Wasser

Selbst wenn die Reise in "Valhalla" nicht so ausschweifend wird wie die Odyssee in, nun ja, "Odyssey", dürften die Spieler im neuen "AC"-Teil ordentlich herumkommen: Die Spielwelt umfasst einen Teil Norwegens als Heimat der Wikinger sowie vier Königreiche in England, die das Ziel der Plündertouren sind. Wie groß die Wasserflächen ausfallen, auf denen Du mit Deinem Langboot von Ort zu Ort schipperst, bleibt abzuwarten. Auch hier wäre ein bisschen weniger Nass als im Insel-Archipel von "Odyssey" durchaus wünschenswert ...