"Assassin's Creed": Zwei Museums-Modi gibt's jetzt gratis für PC

Ubisoft verschenkt die Erkundungs-Touren von "Assassin's Creed Origins" und "Assassin's Creed Odyssey"! Bis zum 21. Mai können historisch interessierte Gamer die virtuellen Touren durch das alte Ägypten und Griechenland bei Uplay kostenlos auf den PC herunterladen.

Die kostenlosen Downloads der Modi sind Teil von Ubisofts Pandemie-Kampagne "Play Your Part, Play at Home". Für Spieler, die "Assassin's Creed Origins" oder "Assassin's Creed Odyssey" besitzen, sind die Modi ohnehin kostenlos in den Games enthalten. Ubisoft bietet die beiden virtuellen Touren, in denen Zocker viel über das Leben im alten Ägypten und Griechenland lernen können, allerdings auch als Standalone-Versionen an, die für gewöhnlich 20 Euro kosten.

Interaktiver Geschichtsunterricht

In den Erkundungs-Modi können Spieler die Welten von "Assassin's Creed Origins" und "Assassin's Creed Odyssey" frei erforschen, jedoch ohne die Story und Kämpfe aus den Hauptspielen. Ob sie allein oder mit einem virtuellen Guide durch die Spielwelt streifen, bleibt ihnen selbst überlassen. Im Erkundungs-Modus zu "Assassin's Creed Odyssey" können Spieler 29 Regionen in ganz Griechenland besuchen und viel über die Kultur der alten Griechen erfahren.

Der entsprechende Modus von "Assassin's Creed Origins" fokussiert sich auf das ptolemäische Ägypten. In geführten Touren erklären Historiker und Ägyptologen interessante Details zu der Kultur und dem Leben in dieser Periode.

Wer sich die Antike auf die Festplatte holen möchte, muss aber Platz auf seiner Festplatte freischaufeln: Der Museums-Modus von "Assassin's Creed Origins" ist 42 GB groß, der von "Assassin's Creed Odyssey" sogar 50 GB.