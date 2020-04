Auf der Nintendo Switch kannst Du jetzt die Tastenbelegung ändern

Ein Update für die Nintendo Switch bringt ein praktisches Feature auf die Konsole: Du kannst nun alle Knöpfe neu belegen und die Steuerung damit Deinen Vorstellungen anpassen. Hilfreich ist das vor allem für Spieler, die noch auf anderen Konsolen zocken.

Das System-Update 10.00 für die Nintendo Switch erlaubt ab sofort die freie Belegung der Steuerung. Unter "Systemeinstellungen > Controller und Sensoren > Knopfbelegung ändern" können Besitzer der Konsole die Funktionen einzelner Buttons auf beliebige andere Tasten legen.

Nützlich für alle, ein Segen für Xbox-Besitzer

Das neue Feature erlaubt es zum Beispiel, die Funktion der A-Taste auf die B-Taste zu legen und umgekehrt. Vor allem, wer neben der Switch auch noch mit einem Xbox-Controller an der Xbox oder dem PC spielt, profitiert davon: Auf dem Microsoft-Gamepad sind A- und B-Taste im Vergleich zur Switch genau vertauscht, was beim Wechseln zwischen den Systemen zu Verwirrung führen kann. Menschen mit motorischen Einschränkungen können wichtige Funktionen in ihren Spielen nun ebenfalls auf leichter zugängliche Tasten legen.

Nintendo Switch von A bis Z Jede Menge Zubehör und Spiele für die Switch findest Du bei SATURN

Die Tastenbelegung lässt sich für Joy-Cons und den Nintendo Switch Pro Controller sowie für die Buttons der Nintendo Switch Lite ändern. Bis zu fünf Belegungs-Schemata kannst Du als Favoriten abspeichern und jederzeit wechseln. Mit Gamepads von Drittanbietern funktioniert das neue Feature nicht.

Weitere Features in System-Update 10.00

Das Update bringt noch einige weitere neue Funktionen auf die Switch, die Nintendo auf der offiziellen Support-Website detailliert aufführt. Dazu zählen: