Back to Beta! Amazon un-veröffentlicht Multiplayer-Shooter "Crucible"

Das war wohl nichts. Der Release von Amazon Games Shooter "Crucible" hat nur wenige Spieler begeistert, nun gehen die Entwickler einen ungewöhnlichen Weg: Das Game kehrt in eine geschlossene Beta zurück, nur treue Spieler dürfen den Free-to-play-Titel bis auf weiteres zocken. Mit ihrer Hilfe soll "Crucible" überarbeitet werden.

Die Veröffentlichung von "Crucible" wirkt im Nachhinein wie ein Schnellschuss – die Bewerbung war überschaubar, die Rezensionen verhalten, das Feedback der Spieler teils frostig. Nun nimmt Amazon Games das Spiel wieder vom Netz, zumindest für die Öffentlichkeit. Seit dem 1. Juli befindet sich "Crucible" wieder in einer geschlossenen Beta-Phase, wie das Studio Relentless (zu Deutsch "unablässig") in einem Blogpost verkündet hat.

"Crucible": Für bestehende Spieler ändert sich wenig

Für aktive Spieler bleibt "Crucible" weiterhin nutzbar, die Entwickler wollen in engem Austausch mit ihrer Community die nötigen Änderungen am Game in Angriff nehmen. Diese Kernzielgruppe erscheint einen guten Monat nach Release überschaubar: Laut SteamDB sind im Schnitt nicht einmal 200 Personen gleichzeitig im Spiel. Um das zu ändern, hat das Studio eine Roadmap mit konkreten Maßnahmen veröffentlicht. Das Team wird zu festen Zeiten zusammen mit der Community spielen und sich Feedback abholen.

Empfehlung des Autors: Play Neuer Shooter "Crucible": Wenn die Stärke zugleich ein Schwachpunkt ist

Der Release ging unter – hält "Crucible" durch?

Der Release von "Crucible" Ende Mai erhielt vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit. Obwohl Amazon Eigentümer der Livestreaming-Plattform Twitch ist, konnte das Unternehmen dort kaum das Interesse von Spielern wecken. "Crucible" wurde ohne öffentliche Beta- oder Early-Access-Phase veröffentlicht, schon nach wenigen Wochen strichen die Entwickler zwei der drei enthaltenen Spielmodi und kündigten Änderungen an. Noch scheint man bei Relentless nicht gewillt, das Projekt wieder aufzugeben.