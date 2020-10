"Baldur's Gate 3": Early Access für alle PC-Gamer ist da!

"Baldur's Gate 3" ist eines der Games, auf das PC-Spieler am sehnsüchtigsten warten. Jetzt geht das Game langsam an den Start: Rund 25 Stunden Content sind ab sofort per Early Access verfügbar – über Steam, GOG und Google Stadia!

Spieler frohlocket – das Warten auf "Baldur's Gate 3" hat ein Ende. Der Neuzugang in der kultigen Rollenspiel-Reihe lässt sich ab sofort per Steam, GOG und Google Stadia im Early Access zocken, von Windows- und Mac-Gamern. Das bedeutet: Etwa 25 Stunden Spielzeit, zahlreiche spannende Dialoge, 600 NPCs und 146 verfügbare Flüche und Fähigkeiten warten auf Dich. Zu Anfang erstellst Du Dir einen Spiel-Charakter nach Deinen Wünschen. Dafür stehen 16 Rassen und Unterrassen zur Auswahl, die sich in sechs Klassen mit verschiedenen Unterklassen aufteilen.

Echtes "Dungeons and Dragons"-Feeling, auch als Single-Player

"Baldur's Gate 3" basiert wie die vorherigen Versionen auf dem Pen-and-Paper-Spiel "Dungeons and Dragons". Das Rollenspiel wird in seiner Originalversion in einer Gruppe mit einem Spielleiter und speziellen Würfeln gespielt. Das spannende Gruppenspiel mit Live-Action und starker sozialer Komponente ist entsprechend schwer als PC-Spiel mit Single-Player-Modus umzusetzen. Entwickler und Publisher Larian Studios wurde von der Community aber schon für die ersten beiden Teile stark gelobt.

Der Test-Review von IGN fällt für die neue Version ebenfalls positiv aus: Besonders die Flexibilität, mit der Entscheidungen getroffen werden können, lassen praktisch jeden Spielstil zu. Und die einzelnen Klassen können mit Assen im Ärmel punkten, die im echten "DnD"-Spiel so gar nicht möglich wären. Scheint so, als wäre mit "Baldur's Gate 3" echtes "Dungeons and Dragons"-Feeling drin – auch wenn Du es allein spielst. Leider ist bisher nicht bekannt, wann die finale Version des Games erscheint.