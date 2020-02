"Baldur's Gate 3": Early Access kommt später im Jahr

Später im Jahr erscheint "Baldur's Gate 3" als Early-Access-Version auf Steam. Das erste Gameplay-Material wird bereits kommenden Donnerstag zu sehen sein und bis zum Ende des Jahres wird das heiß ersehnte Rollenspiel in den Läden stehen.

So jedenfalls lauten die Pläne des Entwicklerstudios Larian. Das erklärte Hasbro auf der Spielzeugmesse New York Toy Fair, wie DSOG via IGN schreibt. Hasbro ist für die Herausgabe von "Dungeons & Dragons"-Produkten wie der "Baldur's Gate"-Serie verantwortlich. Bereits "Divinity: Original Sin 2" von Larian Studios wurde als Early-Access-Spiel veröffentlicht, also als eine für alle Spieler erwerbbare Testversion.

Auch das fertige Spiel kommt noch 2020

Allerdings erschien "Divinity: Original Sin 2" erst ein Jahr nach dem Start der Early-Access-Phase im September 2016 als fertiges Spiel. Ein weiteres Jahr später, im August 2018, kam die Definitive Edition mit zahlreichen Verbesserungen auf den Markt. Dem heiß ersehnten "Baldur's Gate 3" soll dieses Schicksal erspart bleiben, denn auch die fertige Version ist noch für 2020 geplant, wenn auch nicht die Definitive Edition.

Jedes Jahr ein neues "D&D"-Spiel

Überhaupt drückt Hasbro ordentlich auf die Tube, was den Release von neuen "D&D"-Spielen angeht. Insgesamt befinden sich aktuell sieben Games der legendären RPG-Welt in Entwicklung, die mit einem Brettspiel ihren Anfang nahm. Dazu gehört "Dark Alliance", ein "Diablo"-ähnliches Hack & Slay und der spirituelle Nachfolger von "Baldur's Gate: Dark Alliance". Auch dieses Spiel soll noch 2020 auf den Markt kommen. Anschließend gibt es jährlich ein "D&D"-Game bis zum Jahr 2025.

Zunächst dürfen die Fans auf das Gameplay von "Baldur's Gate 3" gespannt sein, das Larian auf dem PAX-East-Event am 27. Februar zeigt. Einen konkreten Termin für die Early-Access-Phase gibt es noch nicht.