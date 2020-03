Band verplappert sich: Kommt 2020 ein neues "Tony Hawk's Pro Skater"?

Neues von der Skater-Front: Glaubt man einer australischen Punk-Band, soll 2020 ein neues "Tony Hawk's Pro Skater"-Game auf den Markt kommen. Die Rocker aus Down Under wollen zumindest fünf Songs für den offiziellen Sountrack des Games in petto haben.

Die Band "The Death Set", eine experimentelle Punk-Band aus Australien, veröffentlichte vor Kurzem einen interessanten Post auf Facebook. Darin schrieben die Musiker, dass sie fünf Songs für den Soundtrack eines "Tony Hawk 2020 game" lizensiert hätten. Bedeutet: Sie wurden als offizielle Interpreten des Soundtracks engagiert.

Der Post verschwand kurz nach seiner Veröffentlichung wieder. Aber zum Glück vergisst das Internet nichts und die Nachricht verbreitete sich über Twitter weiter.

Nicht der erste Leak zu neuem Skater-Game

Die Punk-Rocker machen mit ihrem Post zahlreichen Fans der Tony-Hawk-Serie Hoffnung. Der letzte Titel der Reihe wurde 2015 über Activision veröffentlicht. Seitdem ebbte der Hype um die Skater-Szene ab. Ein mobiles Spiel für iOS und Android, "Tony Hawk's Skate Jam", kam bei den Fans nur semi-gut an – der große Erfolg, den die Spielserie damals hatte, blieb jedenfalls aus.

Eine Neuauflage von "Tony Hawk's Pro Skater" mit aktueller Grafik könnte eingefleischte Skater-Gamer da schon eher begeistern und für einen neuen Hype sorgen. Besonders, wenn der Entwickler – wer auch immer das sein mag – den Titel auf die PlayStation bringt. Möglich wäre beispielsweise, die alten Titel als Remaster herauszubringen. Zumindest zwitscherte @SabiWabii Ende 2019, dass "Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2" bei Activision als Neuauflagen die Runde machen. Wir bleiben gespannt – auch auf den punkigen Sound, den "The Death Set" per Facebook versprochen haben.