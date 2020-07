"Batman Arkham" bald Xbox-exklusiv? Microsoft könnte Studio kaufen

Warner Bros. Interactive steckt hinter Videospielen wie "Batman Arkham", "Mortal Kombat" und dem neuen "Harry Potter"-Rollenspiel, das sich noch in Entwicklung befindet. Nun soll der Publisher verkauft werden, und Microsoft scheint Interesse zu haben.

Der Telekommunikations-Riese AT&T steckt in finanziellen Nöten und spielt mit dem Gedanken, WB Interactive zu verkaufen. Das Unternehmen hält die Videospiel-Rechte an großen Marken wie DC, Harry Potter, Lego und "Lord of the Rings". Auch der "Mortal Kombat"-Entwickler Netherrealm gehört zu WB Interactive. Laut The Information (via Gamesradar) hat nun auch Microsoft Interesse an einer Übernahme angemeldet. Auf der Bieterliste stehen bereits Take Two, EA und Activision Blizzard.

Lizenzen gehen nicht automatisch an den Käufer über

Für einen Preis von etwa vier Milliarden Dollar könnten die Studios von WB Interactive an Microsoft gehen und zukünftig Xbox-Exklusivspiele entwickeln. Allerdings: Eine Übernahme bedeutet nicht automatisch, dass auch die wertvollen Lizenzen an den Käufer übergehen. Dafür müssten zusätzliche Vereinbarungen mit den jeweiligen Rechteinhabern getroffen werden. AT&T ist sich aber angeblich noch nicht hundertprozentig sicher, ob der Verkauf wirklich stattfinden soll.

Microsoft wollte eigentlich keine Studios mehr kaufen

Jüngst ging ein neues "Harry Potter"-Rollenspiel durch die Presse, das angeblich 2021 erscheint. Ein neues "Batman"-Game ist in den vergangenen Monaten auch immer wieder aufgetaucht und könnte demnächst vorgestellt werden. Microsoft hatte die Anzahl seiner Xbox Game Studios in den letzten zwei Jahren erhöht und Studios wie Ninja Theory ("Hellblade"), Playground ("Forza Horizon"), Obsidian ("Fallout: New Vegas"), InXile ("Wasteland 3") and Double Fine ("Psychonauts 2") aufgekauft. Microsoft-Manager Matt Booty erklärte die Zukäufe Ende 2019 allerdings eigentlich für abgeschlossen.