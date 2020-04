"Battlefield 5": Im Sommer kommt das letzte große Update

Danach ist Schluss: Im Sommer erscheint das letzte große Update für "Battlefield 5". Publisher EA bestätigte kürzlich, dass es nach dieser Aktualisierung keine neuen Inhalte mehr für den Multiplayer-Shooter geben wird. Die Arbeiten an Anti-Cheat-Maßnahmen will EA aber weiterführen.

Dass sechste Kapitel von "Battlefield 5" namens "In den Dschungel" endet am 29. April. Im offiziellen Blog des Spiels gibt Senior Producer Ryan McArthur schon jetzt einen kleinen Ausblick auf das letzte große Update des Multiplayer-Shooters. Dies soll im Juni erscheinen und neue Inhalte, zusätzliche Waffen und einige Gameplay-Verbesserungen bieten. Danach ist aber endgültig Schluss mit neuem Content.

Spieler erhalten Möglichkeit, verpasste Ausrüstung freizuschalten

Details zu den Inhalten des letzten Updates sollen folgen, wenn der Release-Termin näher rückt. McArthur hat aber verraten, dass Spieler im Sommer eine spezielle Battlefield-Währung oder Company Coins bei wöchentlichen Herausforderungen verdienen können. Damit soll sich Ausrüstung freischalten lassen, die Spieler bei bisherigen Updates verpasst haben.

Weiterhin seien auch Community-Events und -Aktivitäten geplant wie beispielsweise die Rückkehr der Friday Night Battlefield Server, auf denen die Community in freundlicher Atmosphäre ein paar Runden "Battlefield 5" spielen kann.

Der Kampf gegen Cheater geht nach dem letzten Kapitel weiter

Die Maßnahmen gegen Cheater werden nach dem finalen Update fortgesetzt, versichert McArthur in seinem Post. Die Mitglieder des Anti-Cheat-Teams würden weiterhin dafür sorgen, dass es in "Battlefield 5" so wenig Betrüger wie möglich gibt. Mit welchen technischen Methoden EA das Mogeln unterbunden will, verrate er aber nicht, so McArthur. Diese Informationen könnten Cheater nutzen, um die Anti-Cheat-Maßnahmen zu umgehen.

Am Ende seines Posts bedankt sich der Senior Producer bei allen Spielern, die bei "Battlefield 5" dabei waren und sind. Sein Team freue sich darauf, bald neue Informationen zum Sommer-Update zu veröffentlichen.