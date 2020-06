"Battlefield 5": Letztes großes Update kommt heute, das steckt drin

Danach ist endgültig Sense: Heute erscheint das finale Content-Update für den Multiplayer-Shooter "Battlefield 5", im Anschluss widmet sich Entwickler Dice ganz dem nächsten "Battlefield"-Game. Das Update lässt es noch einmal richtig krachen. Neben zwei neuen Maps gibt eine Menge frische Waffen, Fahrzeuge und Gadgets.

Die erste neue Map heißt Al Marj Encampment und spielt in Libyen, heißt es in den Patch Notes auf Reddit. Es handelt sich um eine Infanterie-Karte, auf der Du die Spielmodi Eroberung, Durchbruch, Team-Deathmatch und Squad-Eroberung zocken kannst. Der Aufbau der Map soll sowohl Nah- als auch Fernkampf ermöglichen.

Die zweite Karte ist eine neu entworfene und vergrößerte Version der Map Provence. Sie wurde um zusätzliches Ackerland und Vororte ergänzt. Die Map bietet die gleichen Spielmodi wie Al Marj Encampment, es lassen sich aber auch Panzer einsetzen.

Das sind die neuen Schießeisen

Das letzte Content-Update für "Battlefield 5" hat außerdem eine Menge neue Waffen und Gadgets im Gepäck, mit denen Du Dich auf den neuen Maps austoben kannst.:

Waffen

Sjögren Shotgun (Versorgungssoldat)

Chauchat ( Versorgungssoldat )

) M3 Infrared (Aufklärer)

K31/43 (Aufklärer)

Welgun (Sanitäter)

M1941 Johnson (Sturmsoldat)

PPK/PPK Suppressed (alle Klassen)

M1911 Suppressed (alle Klassen)

Welrod (alle Klassen)

Gadgets

Doppelschuss (Aufklärer)

RMN 50 Grenade Launcher (Aufklärer)

Pistol Flamethrower (Sturmsoldat)

Shaped Charge ( Versorgungssoldat )

) Kampfpistole ( Versorgungssoldat)

Granaten

Firecracker Grenade (alle Klassen)

Demolition Grenade (alle Klassen)

Type 99 Mine (alle Klassen)

Außerdem: Fahrzeuge, Soldaten und verändertes Balancing

Wer in "Battlefield 5" nicht gern zu Fuß unterwegs ist, darf sich auf weitere Fahr- und Flugzeuge freuen. Dazu gehören der Bomber A-20, die Kampfflugzeuge P-70, P-51D und P-51K sowie die Panzerfahrzeuge M8 Greyhound und Puma. Die amerikanische Seite erhält zudem 14 neue Fraktionssoldaten, die japanische Seite immerhin zwei neue Soldaten.

Darüber hinaus behebt das Update einige Bugs in "Battlefield 5" und führt Balancing-Änderungen durch. Was sich dadurch alles im Spiel verändert, kannst Du in den Patch Notes nachlesen.