Bestätigt: "Resident Evil 8" heißt offiziell "Resident Evil Village"

Im Zuge der gestrigen PlayStation-5-Enthüllung hat Capcom endlich "Resident Evil 8" bestätigt. Wobei der achte Teil der Horror-Reihe gar nicht so heißen wird. Wieso nicht – und was wir bislang zum Gameplay wissen, liest Du hier.

Mit einem Video der Entwickler hat Capcom nun Fakten geschaffen. Die Leaks der vergangenen Wochen und Monate waren größtenteils korrekt: Der nächste Teil der legendären Horror-Reihe wird sich nicht "Resident Evil 8" nennen, sondern "Resident Evil Village". Das Game erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X und PC.

Ist doch logo, sieht man im Logo

Im Wort "Village" versteckt sich die römische Acht, also VIII. Und weil das so gut passt und "Resident Evil 8" auch etwas schnöde und schmucklos klingt, heißt die nächste Episode also "Resident Evil Village". Die Entwickler versichern aber, dass es sich um den offiziellen achten Teil der Saga handelt und das Spiel entsprechenden Stellenwert hat, es ist somit kein Spin-Off oder dergleichen.

Auch in Sachen Story waren die Leaks korrekt: Ein grimmiger Chris Redfield taucht zu Beginn des Spiels auf, tötet das gemeinsame Mutanten-Baby von Ethan und Mia Winters aus Teil sieben und entführt offenbar Ethan, der in einem mysteriösen Schloss aufwacht.

Ego-Sicht, keine Ladezeiten

Weitere Info-Schnipsel: Das Inventar-System orientiert sich an den jüngsten Teilen der Reihe, also an Teil sieben und den Remakes zu "Resident Evil 2" und "Resident Evil 3" – schnörkellos und praktikabel.

Außerdem wissen wir jetzt sicher, dass "Village" ebenfalls in Ego-Sicht spielt. Das Spiel soll keine Ladezeiten haben, es basiert auf der RE-Engine. Das ermöglicht grafische Höchstleistungen, die die Detailfülle von "Resident Evil 7" locker übertreffen dürften.

"Resident Evil Village" erscheint 2021, weitere Infos will Capcom gegen Ende des Sommers verkünden. Hier haben wir übrigens alle Trailer des gestrigen PlayStation-Streams für Dich zusammengefasst.