BioWare bestätigt: "Anthem" wird komplett überarbeitet

Schon länger kursiert das Gerücht, dass BioWare sein glückloses Action-Rollenspiel "Anthem" noch retten will. Nun gibt es die offizielle Bestätigung: Das Studio wird Kernbestandteile des Spiels komplett neu designen. Das dauert allerdings – und geht zulasten der aktuellen Version.

Casey Hudson, General Manager bei BioWare, hat in einem Blogeintrag erklärt, wie sein Team "Anthem" flicken möchte. "In den kommenden Monaten werden wir uns auf ein längerfristiges Redesign der Spielerfahrung konzentrieren. Insbesondere arbeiten wir daran, den zentralen Gameplay-Loop neu zu erfinden – mit klaren Zielen, motivierenden Herausforderungen und einem Fortschrittssystem mit bedeutsamen Belohnungen."

Mehr Motivation, besseres Endgame

Diese Überarbeitung soll "tiefgreifender sein als ein Update oder eine Erweiterung" und folgt auf zahlreiche Beschwerden von Fans über das unbefriedigende Beute-System, die fehlende Langzeitmotivation und das spärliche Endgame. Dafür will sich BioWare Zeit nehmen und unter der Maxime "Gameplay first" doch noch eine zufriedenstellende Spielerfahrung schaffen. Erhalten bleibt dabei auf jeden Fall "das Herumfliegen und Kämpfen in einem riesigen Science-Fantasy-Setting".

Laufende "Anthem"-Version bekommt jetzt noch weniger Support

Bis die Neuerfindung fertig ist, läuft "Anthem" auf Sparflamme – also noch mehr als ohnehin schon. Komplette Seasons wie zuletzt wird es nicht mehr geben. Stattdessen konzentriert sich BioWare auf kleinere Events und bringt saisonale Inhalte aus den vergangenen zwölf Monaten zurück – darunter auch den Cataclysm. Für Ende Februar kündigt der Blogeintrag bereits ein Event zum ersten Jahrestag des Spiels an.

Dass BioWare eine große Überarbeitung von "Anthem" plant, hatte im November 2019 bereits der Kotaku-Journalist Jason Schreier berichtet. Nun steht fest, dass es mit dem Loot-Shooter weitergeht – irgendwie. Wann "Anthem 2.0" fertig sein soll, hat BioWare noch nicht bekannt gegeben.