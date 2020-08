Ein Gameplay-Trailer zu einem neuen Game namens "Black Myth: Wukong" sorgt für Begeisterung. Das Action-RPG handelt von den Abenteuern des Affenkönigs Sun Wukong, viele Gamer feiern schon jetzt die Grafik und das Gameplay des Spiels. Bis es erscheint, dürfte aber noch viel Zeit vergehen.

"Black Myth: Wukong" wird von dem wenig bekannten chinesischen Studio Game Science Studio entwickelt und basiert auf dem chinesischen Romanklassiker "Die Reise nach Westen". Im Spiel schlüpfen wir in die Rolle des Affenkönigs Sun Wukong, ein mystisches Wesen, das sich mit den chinesischen Gottheiten oft Scherze erlaubt und sie zum Kampf herausfordert.

Flüssiges Gameplay, coole Moves und atemberaubende Grafik

Der veröffentlichte Trailer zeigt 13 Minuten Gameplay-Material aus einer Pre-Alpha-Version des Spiels. Neben hübschen chinesischen Landschaften in einer beeindruckenden Grafik bekommen wir eine Menge Kämpfe zu sehen, in denen Wukong viele seiner Fähigkeiten demonstriert. Der Affenkönig kann sich beispielsweise in ein Insekt verwandeln, Kopien von sich selbst erschaffen und die Techniken besiegter Feinde erlernen, zudem ist er mit seinem himmlischen Bo-Stab ein herausragender Kämpfer. Das Game erinnert stark an ein Soulslike, allerdings mit sehr hohem Tempo à la "Devil May Cry".

"Die Reise nach Westen" war Inspiration für "Dragon Ball"

Auch wer bisher noch nie von dem chinesischen Roman "Die Reise nach Westen" gehört hat, kennt möglicherweise einige Elemente der Geschichte aus der "Dragon Ball"-Reihe. Sun Wukong war nämlich die Inspiration für den Protagonisten Son Goku. Gokus göttlichen Stab und seine Überschallwolke Jindujun hat der "Dragon Ball"-Schöpfer Akira Toriyama direkt aus "Die Reise nach Westen" übernommen.

Release von "Black Myth Wukong" wohl noch in weiter Ferne

Wer den Release von "Black Myth Wukong" jetzt kaum abwarten kann, muss sich noch eine ganze Weile gedulden. Der veröffentlichte Gameplay-Trailer ist nämlich nicht nur eine Ankündigung, dass ein spannendes Spiel auf uns zukommt, sondern auch eine Art Jobangebot.

Im FAQ auf der offiziellen Webseite (in chinesischer Sprache) erklären die Entwickler, dass ihr Team momentan noch sehr klein sei und sie sich enorm freuen würden, wenn sie weitere Mitarbeiter für das Projekt gewinnen könnten. "Black Myth Wukong " soll für den PC, die Next-Gen-Konsolen sowie Cloud-Gaming-Dienste erscheinen. Als ungefähres Zeitfenster geben die Entwickler spaßeshalber 500 Jahre an. Tatsächlich soll das Spiel erst dann in den Handel kommen, wenn die Macher vollständig von der Qualität des Games überzeugt sind.