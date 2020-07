Blaue Hülle, weißer Rand: So findest Du PS5-Spiele demnächst im Handel

Wir wissen wie die PS5 aussieht, welche Spiele für die Konsole erscheinen – und jetzt hat Sony endlich auch das Design der Spielehüllen enthüllt. Bei den Verpackungen setzt das Unternehmen weiterhin auf durchsichtiges blaues Plastik. Auf dem Spiele-Cover wechselt die Farbe des oberen Rands von Blau zu Weiß.

Gestern hat Sony das Boxart-Design des kommenden PS5-Spiels "Spider-Man Miles Morales" präsentiert. Das Design verrät uns, wie die Hüllen der physischen PS5-Games aussehen. Die Unterschiede im Vergleich zu den Hüllen der PS4-Spiele halten sich in Grenzen. Die nackte Hülle ist immer noch transparent blau. Der dicke Balken auf dem Papiereinschub ist nun weiß, und auf ihm prangen das PS-Logo und der Schriftzug "PS5" in Schwarz.

Zur Erinnerung: Der Balken auf den Covers der PS4-Hüllen ist blau (mit Farbtonverlauf von dunkel zu hell), und das PS-Logo und der PS4-Schriftzug sind weiß.

Weiße Konsole, weißer Rand

Warum Sony sich dazu entschieden hat, den Rand der Spiele-Cover weiß zu färben, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich hat es mit der Farbe der Konsole zu tun. Seit Release der PlayStation 2 waren die Konsolen in ihrer Standardvariante immer schwarz. Bei der Vorstellung der PlayStation 5 zeigte Sony überraschenderweise eine weiße Konsole. Ein Sony-Manager bestätigte zwar, dass es die PS5 auch in anderen Farben geben wird, die Standardvariante ist aber tatsächliche die weiße Version.

Netz spottet bereits über deutsche Spielehüllen

Das neue Design der PS5-Hüllen scheint bei den Nutzern gut anzukommen – zumindest in den sozialen Medien. Allerdings machen sich viele Gamer bereits über die deutschen Versionen der Spielehüllen lustig. Denn auch auf den Hüllen der PS5-Spiele dürfte sich ein relativ großes USK-Logo in der unteren linken Ecke befinden. Das überdimensionierte USK-Logo ist deutschen Gamern schon lange ein Dorn im Auge, viele wünschen sich ein kleineres Logo beispielsweise in der Größe des PEGI-Symbols.

Immerhin: Seit längerer Zeit bieten einige Games Wende-Cover. Auf der Rückseite befindet sich noch einmal exakt das gleiche Titelbild, ganz ohne Logos.