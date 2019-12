Für Abonnenten von PlayStation Now geht das neue Jahr direkt gut los, denn ab dem 2. Januar wird der Streaming-Dienst um drei neue Top-Titel erweitert – darunter das hochgelobte "Horizon Zero Dawn". Allerdings verschwinden auch einige Games wieder aus der Bibliothek.

Kommen wir erst einmal zu den guten Nachrichten: Ab dem 2. Januar 2020 sind "Horizon Zero Dawn", "Uncharted: The Lost Legacy" und "Overcooked 2" über PlayStation Now spielbar und stehen dort zwischen drei und zwölf Monaten zum Streaming und Download zur Verfügung, heißt es in einer Pressemitteilung. Du solltest Dir beim Zocken also nicht zu viel Zeit lassen.

Zwei Action-Adventures und ein Party-Game

In "Horizon Zero Dawn" schlüpfst Du in die Rolle von Aloy aus dem Stamm der Nora. Sie versucht die Geheimnisse ihrer Welt zu ergründen, die von tödlichen Maschinen beherrscht wird. Die Spielversion auf PS Now enthält außerdem die Erweiterung "The Frozen Wilds", die neue Gebiete, Fertigkeiten und Waffen bietet. Verfügbar ist das Spiel bis zum 7. April 2020.

Ebenfalls bis zum 7. April 2020 verfügbar ist "Uncharted: The Lost Legacy". Hierbei handelt es sich um das erste Standalone-Abenteuer der "Uncharted"-Reihe, in dem du ausnahmsweise einmal nicht Nathan Drake spielst. Stattdessen begibst Du Dich mit Chloe Frazer auf die Suche nach einem sagenumwobenen indischen Artefakt.

Mit "Overcooked 2" ist stößt auch noch ein spaßiges Party-Game zur PS-Now-Bibliothek. In dem chaotischen Multiplayer-Spiel geht es darum, verschiedene Gerichte zu kochen und die dafür nötigen Zubereitungsschritte gut zu planen. Sich bewegende Küchen, Teleporter und weitere verrückte Dinge sorgen aber für eine Menge Chaos.

"God of War" und "GTA 5" verlassen PS Now vorerst

Wer momentan noch "God of War" oder "GTA 5" über PS Now zockt, sollte sich mit dem Durchspielen ein wenig beeilen. Beide Titel verschwinden nämlich am 2. Januar aus der Bibliothek. Es ist möglich, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder hinzugefügt werden. Wann das sein wird, ist aber noch nicht bekannt.