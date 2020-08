"Bloodborne": Neue Gerüchte um Remaster-Release für PC und PS5

Kommt es oder kommt es nicht? Ein "Bloodborne"-Remaster lässt die Gerüchteküche seit Monaten brodeln. Jetzt sind neue Details aufgetaucht, die möglicherweise Auskunft über Performance und Release der Neuauflage geben – und darüber, warum das alles so lange dauert.

Auf ein "Bloodborne 2" warten Fans der "Dark Souls"-Macher From Software weiterhin vergeblich, aber ein "Bloodborne"-Remaster für die PS5 und den PC wäre ja auch etwas. Im Unterschied zum Sequel soll die aufgemöbelte Fassung des Action-Rollenspiels tatsächlich in Entwicklung sein, wie Anfang Juni durchsickerte. Der Grund für die noch fehlende Ankündigung ist wohl, dass das Spiel lange nicht rundgelaufen ist.

"Bloodborne"-Remaster läuft endlich rund & mit 60 FPS

Der YouTuber PC Gaming Inquisition, der die Gerüchte im Juni ins Rollen brachte, hat nun neue Details ergänzt, wie Gamingbolt berichtet. Demnach gab es im Juli einen Testlauf der PC-Portierung, der verifiziert habe, dass mehrere kritische Bugs gefixt sind. Der Online-Multiplayer soll reibungslos funktionieren, das Game jetzt so gut wie fertig sein. Die Framerate ist laut den neuen Infos bei 60 Bildern pro Sekunde festgesetzt – selbst auf dem PC, wo sie bei vielen Spielen eigentlich theoretisch unbegrenzt ist. Die Portierung hat aber offenbar Probleme mit höheren Bildraten.

Release noch Ende 2020? Ankündigung lässt auf sich warten

PC Gaming Inquisition rechnet noch für dieses Jahr mit dem Release der Neuauflage. Sony wolle das Spiel "im Launch-Fenster der PS5" platzieren, die Ankündigung könne schon in Kürze folgen – vielleicht in einer "State of Play"-Präsentation, vielleicht aber auch aus heiterem Himmel. Ebenfalls unklar ist, ob Käufer des Spiels für die PS4 die mit besserer Optik und Performance versehene PS5-Version von "Bloodborne" als Gratis-Upgrade erhalten.