"Borderlands 3" bekommt 4-Spieler-Splitscreen auf PS5 & Xbox Series X

Entwickler Gearbox hat auf dem Gaming-Event PAX Online erfreuliche Infos zu "Borderlands 3" verkündet: Besitzer der Xbox-One- und PS4-Version erhalten ein kostenloses Next-Gen-Upgrade. Außerdem wird das Game auf Xbox Series X und PS5 einen Splitscreen-Modus für bis zu vier Spieler unterstützen.

Die Fans hatten schon geahnt, dass der beliebte Loot-Shooter "Borderlands 3" auch auf die Next-Gen-Konsolen kommen wird. Nun hat es Gearbox offiziell bestätigt. Besitzer der PS4- und Xbox-One-Version dürfen kostenlos auf die Next-Gen-Konsolen umziehen – inklusive all ihrer gekauften DLCs und Speicherstände. Gamer können beim Umstieg also genau da weiter zocken, wo sie auf der alten Generation aufgehört haben. Und auch Couch-Koop-Fans dürfen sich auf die Next-Gen-Versionen von "Borderlands 3" freuen, wie Eurogamer berichtet.

Lokaler Koop mit bis zu vier Spielern

Auf der PS5 und Xbox Series X wird "Borderlands 3" auch einen Splitscreen-Modus für bis zu vier Spieler bieten. Im Zwei-Spieler-Splitscreen dürfen Zocker dann sogar auswählen, ob der Bildschirm horizontal oder vertikal geteilt ist. Weiterhin verriet Gearbox, dass der Einzelspielermodus von "Borderlands 3" auf PS5 und Xbox Series X mit einer 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde laufen wird.

PS4 und Xbox One bekommen vertikalen Splitscreen per Patch

"Borderlands 3"-Fans, die (noch) nicht auf die neue Generation umsteigen wollen, erhalten die Option für den vertikalen Splitscreen ebenfalls. Das Feature soll zu einem späteren Zeitpunkt per Patch für PS4 und Xbox One nachgeliefert werden. Außerdem erscheint in diesem Jahr noch ein weiteres kostenpflichtiges Add-on für den Loot-Shooter. Anders als die bisherigen DLCs wird das Add-on aber nicht die Story vorantreiben, sondern nur einen neuen Spielmodus und einen neuen Fähigkeitenbaum für alle Vault Hunter enthalten.