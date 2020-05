"Borderlands 3": Nächster DLC spielt im Wilden Westen

Der nächste DLC von "Borderlands 3" trägt den Namen "Blutgeld: Für eine Handvoll Erlösung" und spielt in einem Wild-West-Setting. Das enthüllte Game Director Matt Cox in der aktuellen Episode von "The Borderlands Show". Bis zum Release müssen die Fans auch nicht mehr lange warten: Der DLC erscheint bereits am 25. Juni.

Der DLC spielt auf dem Wüstenplaneten Gehenna. Dort müssen Spieler die Mitglieder der heimtückischen Gang Teufelsreiter jagen, heißt es auf der offiziellen Seite. Die Bande kontrolliert eine Armee von genmanipulierten Monstern und bedrohen die Wild-West-Stadt Vestige. Das Sammelfieber darf natürlich im DLC nicht zu kurz kommen, und deshalb liegt wie gewohnt an jeder Ecke eine Menge Loot herum. Und es gibt ein neues Fortbewegungsmittel: zwar kein Pferd, aber mindestens genau so cool.

Mit dem Hover-Moped durch die Prärie

Als waschechter Space-Cowboy benötigst Du natürlich ein Gefährt, um den bösen Buben auf den Fersen zu bleiben. Das Game stellt Dir dafür die bewaffnete Jetbestie zur Verfügung. Es handelt sich um ein Hover-Bike, das von zwei dicken Turbinen angetrieben wird. Ein an der Front angebrachter Monsterschädel verschafft Dir den nötigen Respekt, wenn Du mit Deinem Bike vor dem Saloon anrollst oder anschwebst.

Spieler können DLC (fast) zu jeder Zeit starten

Gute Nachricht für Spieler, die erst mit dem DLC in "Borderlands 3" einsteigen oder das Hauptspiel bisher noch nicht weit gezockt haben: Sie können relativ früh die Wild-West-Story des DLCs spielen. Dazu müssen sie lediglich das Raumschiff Sanctuary 3 erreicht haben, was in der Regel nur wenige Stunden dauert. Dank des Scaling-Systems von "Borderlands 3" spielt es keine Rolle, ob das Wild-West-Abenteuer direkt am Anfang oder erst im Endgame gezockt wird. Spieler erhalten automatisch die Ausrüstung, die zu ihrem jeweiligen Level passt.