Boy-ho-hoy! "God of War" verschenkt jetzt die Vorbesteller-Boni

Du konntest vor Release nicht wissen, dass "God of War" eines der besten PS4-Spiele überhaupt werden würde. Mach Dir keinen Vorwurf, die Preorder-Boni verpasst zu haben, die man nur bei Vorbestellung bekommen konnte. Denn zu Weihnachten verschenkt Sony Santa Monica diese als "Feiertagsgeschenkpaket" im PSN-Store!

In dem DLC-Paket zum Nulltarif stecken vier verschiedene Schilde für Kratos, teils mit interessanten Eigenschaften. Dazu gibt es noch Todesschwur-Rüstungssets für den Kriegsgott und seinen Sohn Atreus. Als Besitzer des "God of War"-Hauptspiels kannst Du das Paket nun bis zum 6. Januar 2020 um 9 Uhr kostenlos aus dem PSN Store herunterladen.

Feiert "God of War" ein spätes Feiertags-Comeback?

Wem es beim Lesen dieser Zeilen nun in den Fingern juckt, darf sich über die Feiertage gerne kopfüber in den New-Game-Plus-Modus von "God of War" stürzen: Von Feinden mit teils neuen Angriffsmustern bis hin zu einer völlig neuen Crafting-Ressource wurden dem Hauptspiel weitere Features hinzugefügt, nachdem viele Spieler es bereits durchgespielt hatten. Der Gratis-DLC macht "God of War" damit zu einem exzellenten Kandidaten für Dein Weihnachts-Spiel 2019.

Vielseitiges Action-Game für die PS4

"God of War" bietet nicht nur ein spannendes Action-Abenteuer, sondern auch Herausforderungen für Fortgeschrittene und ein vielseitiges Inventarsystem. Viele unterschiedliche Ausrüstungsteile lassen Dich die Kampfeigenschaften von Kratos zu Deinen Gunsten verändern. Freunde von Individualisierungen können damit auch optisch noch einiges aus dem Spiel herausholen.