"Call of Duty 2020": Chipstüte leakt den offiziellen Titel

Die offizielle Vorstellung von "Call of Duty 2020" lässt immer noch auf sich warten. Nun könnte eine Chipstüte zumindest den Titel des Spiels geleakt haben. Eine Promo-Aktion auf einer Doritos-Verpackung verrät, dass das nächste "CoD" wohl "Call of Duty Black Ops Cold War" heißen wird. Hinweise auf den Release-Termin gibt's dazu.

Zumindest der Name des nächsten "Call of Duty" scheint nun sicher zu sein. Der Name "Call of Duty Black Ops Cold War" kursierte bereits seit einiger Zeit im Internet und wurde bereits im Mai von mehreren Quellen in den Raum geworfen. Das Foto der Chipstüte gibt nun Gewissheit über den Titel.

Verrät die Verpackung auch den Release-Termin des Spiels?

Die Marketing-Aktion selbst ist unspektakulär. Wie die Webseite ModernWarzone berichtet, bekommen Spieler, die sich eine Packung der Chips kaufen, einen Code, mit dem sie in "Call of Duty Black Ops Cold War" eine Zeit lang doppelte Erfahrung erhalten. Die interessantere Info: Wie das Kleingedruckte verrät, läuft die Promo-Aktion vom 5. Oktober 2020 bis zum 31.Januar 2021. Möglicherweise könnte der Release des Spiels also am 5. Oktober oder um dieses Datum herum stattfinden.

Wie ModernWarzone weiter berichtet, gab es im letzten Jahr eine ähnliche Marketing-Kampagne für "Call of Duty: Modern Warfare". Die Aktion startete Anfang Oktober, "Modern Warfare" wurde dann am 25. Oktober veröffentlicht.

Missionsnamen sind schon bekannt

Bereits vor einer Woche enthüllten Dataminer schon die Missionsnamen von "Call of Duty Black Ops Cold War". Mit Schauplätzen in Russland, Deutschland und Vietnam und Missionsnamen wie "K.G.B." und "Amerika" bestand schon zu jenem Zeitpunkt kaum noch ein Zweifel daran, dass das nächste "Call of Duty" zur Zeit des Kalten Kriegs spielen wird.

Nun bleibt nur noch die Frage, wann Activision endlich die Katze aus dem Sack lässt, uns den offiziellen Release-Termin von "Call of Duty Black Ops Cold War" verrät und erstes Gameplay zeigt.