"Call of Duty 2020": Neue Hinweise auf Vietnam-Setting

Es gibt neue Infos zu "Call of Duty 2020". Der nächste Teil der Ego-Shooter-Reihe ist laut einem Branchenexperten trotz Corona-Krise für diesen Herbst geplant. Ob das Spiel im "Black Ops"-Universum angesiedelt ist, ist aber nicht mehr sicher.

Momentan läuft es für Activision mit "Call of Duty: Modern Warfare" und "Warzone" wirklich gut. Aber wie in jedem Jahr steht im Herbst der nächste "Call of Duty"-Teil an. Zu diesem beantworte der Ex-Kotaku-Redakteur und Industriekenner Jason Schreier kürzlich auf Twitter einige Fragen. Laut seinen Informationen soll der Release immer noch im Herbst stattfinden. Allerdings könne niemand wissen, was in den nächsten Monaten noch passiert.

Schreier glaubt nicht an ein Reboot der Serie

Aktuell kursierende Gerüchte gehen davon aus, dass Entwickler Treyarch einen Reboot seiner Reihe plant – ähnlich wie es Infinity Ward zuvor mit der "Modern Warfare"-Reihe tat. Schreier hält dies jedoch für unwahrscheinlich. Er glaubt nicht daran, dass "Call of Duty 2020" ein Reboot der "Black Ops"-Reihe wird.

Der Branchenexperte ist sich aber sicher, dass das nächste "Call of Duty" in Vietnam spielt. Er habe in engeren Kreisen mehrfach den Namen "COD: Vietnam" gehört. Ob das Spiel im "Black Ops"-Universum angesiedelt ist, könne er nicht sagen. Dafür kenne er zu wenig von der "Black Ops"-Lore und wisse nicht, welche Eigenschaften ein Spiel dieser Reihe ausmachen. Bisher sehe es jedoch so aus, als ob es zur Reihe gehören werde.

Jason Schreier zählt in der Videospiel-Industrie zu den verlässlichsten Quellen für Insider-News. Ob seine Informationen korrekt sind, erfahren wir aber erst, wenn Activision erste Details zum neuen "Call of Duty" enthüllt.