Call of Duty: Black Ops Cold War: Neue Map für Zombies-Modus enthüllt

Gestern kündigte Treyarch endlich die nächste Map für den Zombies-Modus in "Call of Duty: Black Ops Cold War" an. Die neue Karte trägt den Namen Firebase Z und wird am 4. Februar kostenlos als Teil des Season-1-Updates erscheinen.

Bisher gibt es noch nicht allzu viele Infos zu der neuen Zombies-Map. Die offizielle Beschreibung auf der Treyarch-Webseite lautet wie folgt: "Nach der Zerstörung des 'Projekt Endstation'-Standorts und der Untersuchungen der jenseitigen Dark-Aether-Anomalie in Polen fokussiert sich Requiem nun auf den neuesten Standort mit Dark-Aether-Ausbruch: Außenposten 25, besser bekannt unter dem Codenamen 'Firebase Z'."

Neue Infos zur Map am Tag 115

Auf der eigenen Webseite verspricht Treyarch außerdem, am Tag 115 weitere Infos zur neuen Zombies-Map für "Call of Duty: Black Ops Cold War" zu enthüllen. Tag 115 ist aber nicht etwa der 115. Tag des Jahres, sondern einfach nur die militärische Schreibweise für den 15. Januar. Demnach dürften weitere Infos zur Map am heutigen Nachmittag eintrudeln.

Als Vorgeschmack gibt es bereits zwei Bilder, die auf die neue Map einstimmen sollen: Auf dem ersten Bild ist eine Horde Zombies zu sehen, die von einer Monstrosität mit Stacheln und einem mysteriösen, blau leuchtenden Maul angeführt wird.

Das zweite Bild ist ein Schwarz-Weiß-Foto eines Portals, auf dem folgende Notiz steht: "M-, neues Omega-Teleportations-System verbindet Dorf mit Omega-Anlage. -R". Was es mit dieser Nachricht auf sich hat, erfahren wir möglicherweise heute Nachmittag.

fullscreen Was uns hinter diesem Portal wohl erwartet? Bild: © Activision 2021

Zombies-Modus aktuell kostenlos spielbar

Wer noch ein paar Mitspieler für Zombies sucht, seine Kumpels aber erst noch davon überzeugen muss, dass der Modus richtig Bock macht, hat nun die perfekte Gelegenheit dazu. Denn aktuell ist der Zombies-Modus in "Call of Duty: Black Ops Cold War" bis zum 21. Januar kostenlos spielbar. Fortschritte aus der kostenlosen Testphase werden bei einem Kauf der Vollversion sogar übernommen.

Call of Duty: Black Ops Cold War Jetzt kaufen bei