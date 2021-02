"Call of Duty Black Ops Cold War & Warzone": Das alles bringt Season 2

Activision hat den offiziellen Trailer zu Season 2 in "Call of Duty Black Ops Cold War" und "Warzone" veröffentlicht. Diese startet am 25. Februar und schickt uns in die Dschungel Südamerikas. Außerdem neu dabei: Weitere Maps, Waffen, Killstreaks, Modi, Operatoren und ein frischer Battle Pass.

Agent Adler kommt vom Regen in die Traufe: Musste er sich in Season 1 noch mit seinem Erzfeind Stitch herumplagen, wird er in Season 2 vom neuen Operator Naga in Südamerika gefangen genommen. Deine Aufgabe ist es, Adler zu befreien und nebenbei auch noch Giftgasanschläge zu verhindern, verrät Activision im "Call of Duty"-Blog.

Das sind die neuen Operatoren, Waffen und Maps

fullscreen Schon jetzt unsere Lieblingswaffe in Season 2: der Klappspaten. Bild: © Activision 2021

Wer sich weniger für die Story in "Black Ops Cold War" interessiert, darf sich über vier weitere Operatoren, sechs Waffen, drei Spielmodi, vier Maps und eine neue Killstreak für den Multiplayer freuen. Bösewicht Naga ist direkt zu Beginn der Season für alle Spieler verfügbar. Die Operatoren Maxis, Wolf und Rivas erscheinen als kostenpflichtige DLCs im Verlauf der Saison.

Zu den neuen Schusswaffen zählen das Sturmgewehr FARA 83 (Stufe 15 im Battle Pass) und das SMG LC10 (Stufe 31 im Battle Pass). Im späteren Verlauf von Season 2 kommen dann noch eine Machete, ein Klappspaten, die Armbrust R1 Shadowhunter und das Scharfschützengewehr ZRG hinzu. Diese Waffen sind nicht im Battle Pass verfügbar, sondern müssen über Herausforderungen oder mit gekauften Bauplänen freigeschaltet werden.

Die neue Killstreak "Death Machine" (eine Mini-Gun) und folgende Modi und Maps sorgen im Multiplayer für frischen Wind:

Gun Game (Modus, bei dem jeder Kill eine stärkere Waffe bringt)

(Modus, bei dem jeder Kill eine stärkere Waffe bringt) Stockpile (Mix aus Kill Confirmed und Hardpoint, 6vs6)

(Mix aus Kill Confirmed und Hardpoint, 6vs6) Hardpoint Multi-Team (zehn 4-Spieler-Squads kämpfen auf den größten "Black Ops Cold War"-Maps um den Sieg)

(zehn 4-Spieler-Squads kämpfen auf den größten "Black Ops Cold War"-Maps um den Sieg) Apocalypse (6vs6-Map im Dschungel von Laos)

(6vs6-Map im Dschungel von Laos) Golova (Fireteam-Map in der Ural-Ebene)

(Fireteam-Map in der Ural-Ebene) Mansion (2vs2- & 3vs3-Map in Havanna)

(2vs2- & 3vs3-Map in Havanna) Miami Strike (6vs6-Map-Remake der Karte Miami)

Mehr Futter für den Zombies-Modus

fullscreen Das neue Zombies-Kapitel Outbreak bietet interessante neue Features und Missionen. Bild: © Activision 2021

Wer in "Black Ops Cold War" gern auf Zombiejagd geht, darf sich über das nächste Kapitel der Dark Aether-Story namens Outbreak freuen. Diesmal verschlägt es Dich auf eine riesige Map im Uralgebirge, auf der viele neue Features warten. Darunter neue Zombiegegner, Herausforderungen und Belohnungen. Bei den Missionen erwarten Dich unter anderem eine Jagd auf Elite-Gegner mittels Satelliten-Tracking, eine Eskorte eines Rovers zu einem Dimensionsportal und die Verteidigung einer Basis gegen Horden von Untoten.

"Warzone": Im Untergrund von Verdansk rumpelt es

fullscreen Nur der Träger des Funkgeräts wird im Spielmodus Exfiltration am Ende vom Helikopter gerettet. Bild: © Activision 2021

Neben den neuen Operatoren und Waffen aus "Black Ops Cold War", die auch in "Warzone" verfügbar sein werden, gibt es für das Battle Royale ebenfalls ein paar Neuerungen. "Warzone" erhält einige weitere Points of Interest wie beispielsweise den Tanker Vodianoy, der in der Nähe des Hafens anlegt. Activision teast außerdem ein mysteriöses Rumpeln im Untergrund von Verdansk an, worum es sich dabei handelt, werden wir allerdings erst später erfahren.

Neu dabei sind auch die Modi Exfiltration und Resurgence Extreme für die Map Rebirth Island. Im ersten Spielmodus gilt es, ein portables Funkgerät bis zum Ende der Partie mit sich herumzutragen, um dann von einem Helikopter gerettet zu werden. Der Träger des Funkgeräts ist auf der Map für alle anderen Spieler sichtbar und muss sich auf eine wilde Jagd einstellen.

Resurgence Extreme ist eine verschärfte Version von Resurgence auf der Map Rebirth Island. Hier kämpfen mehrere Squads mit aktiviertem Respawn um den Sieg. Dieses Mal allerdings mit bis zu 90 Spielern.