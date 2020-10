"Call of Duty": Horror-Event mit "Texas Kettensägen-Massaker" & "Saw"

Mit "Der Spuk von Verdansk" beginnt heute ein schauriges Halloween-Event für "Call of Duty: Modern Warfare" und "Warzone". Zwei absolute Ikonen des Horrorfilms schauen auch vorbei. Wir haben alle Details.

Hersteller Activision eröffnet heute das Halloween-Event für die beiden Shooter-Blockbuster "Call of Duty: Modern Warfare" und "Call of Duty: Warzone". Die genaue Zeit steht noch nicht fest, wir rechnen aber mit dem Start gegen 19 Uhr unserer Zeit. Das Event läuft bis zum 3. November.

Was ist neu?

Neuer Modus in "Warzone": In Zombie Royale kehren gefallene Spieler als Zombies mit übermenschlichen Fähigkeiten wieder

In kehren gefallene Spieler als Zombies mit übermenschlichen Fähigkeiten wieder Infiltrationen bei Nacht in "Warzone" mit schaurigen Effekten

in "Warzone" mit schaurigen Effekten Neue Modi in "Modern Warfare" : Onslaughter (Spieler müssen eine zufällig spawnende Juggernaut-Rüstung finden) und Snipers Only (nur Scharfschützengewehre)

: Onslaughter (Spieler müssen eine zufällig spawnende Juggernaut-Rüstung finden) und Snipers Only (nur Scharfschützengewehre) Neuer Killstreak in "Modern Warfare" : Nach drei Abschüssen verwandelt sich Dein Kopf in einen Kürbis

: Nach drei Abschüssen verwandelt sich Dein Kopf in einen Kürbis Crossover mit den Horrorfilmen "Texas Kettensägen-Massaker" und "Saw", die neue Cosmetics mitbringen

mit den Horrorfilmen "Texas Kettensägen-Massaker" und "Saw", die mitbringen Weitere Cosmetics , unter anderem die Bundles Dr. Karlov Lebt und The Grim Reaper für Ghost

, unter anderem die Bundles und für Ghost Spezielle Versorgungskisten mit Cosmetics, Waffenplänen und Grusel-Effekten

mit Cosmetics, Waffenplänen und Grusel-Effekten Sturmgewehr-Bauplan Pumpkin Punisher, wenn Du alle 16 neuen Versorgungskisten eingesammelt hast

Dieses Jahr feiert Activision das Halloween-Fest also so ausgiebig wie nie. Die neuen Inhalte dürften Shooter-Fans wieder für einige Zeit an die Bildschirme fesseln.

Besonders auffällig sind die Film-Crossover, die die beiden Horror-Ikonen Leatherface aus dem "Texas Kettensägen-Massaker" und Billy aus den "Saw"-Filmen ins Spiel bringen. Allerdings ist "Call of Duty" nicht das erste Game, in dem sie auftauchen: Im Multiplayer-Slasher "Dead by Daylight" sind sie schon seit Jahren als spielbare Figuren vertreten.