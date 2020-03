"Call of Duty: Modern Warfare 2"-Remaster erscheint schon morgen

Gerade noch Gerücht, jetzt schon fix: Ein Remaster von "Call of Duty: Modern Warfare 2" erscheint am 31. März und ist vorab geleakt. Offenbar wird es sich dabei aber nur um die Kampagne des Shooters handeln. Alle Infos liest Du hier.

Im PSN-Store ist die Information geleakt: "Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered" macht den Sprung auf die PS4 und wahrscheinlich auch auf Xbox One und PC. Gerüchte um den Release hatte es in den vergangene Monaten und zuletzt vor einigen Tagen immer wieder gegeben.

"Modern Warfare 2 Remastered" leakt im PSN-Store

Interessant ist, dass das Spiel nur die Kampagne des Ego-Shooter-Klassikers umfasst und nicht als Vollpreistitel erscheint. Auf den Multiplayer verzichtet Publisher Activision anscheinend. "CoD"-Fans sind in dieser Hinsicht aber vermutlich ausreichend versorgt: Neben dem Reboot "Call of Duty: Modern Warfare" ist schließlich auch noch das gratis spielbare "Call of Duty: Warzone" verfügbar.

Sobald weitere Informationen verfügbar sind, werden wir diesen Artikel entsprechend aktualisieren.