"Call of Duty: Modern Warfare" hatte mal Zombies – so sahen sie aus

Im Gegensatz zu seinen Vorgängern verzichtet "Call of Duty: Modern Warfare" auf einen Zombie-Modus. Ursprünglich könnte solch ein Modus aber geplant gewesen sein. Ein Concept Artist des Spiels hat kürzlich ein nicht verwendetes Konzeptbild veröffentlich, auf dem einige Zombies über eine Straße schlurfen.

Das Bild stammt von dem Concept Artist Aaron Beck, der Künstler hat es bei Instagram gepostet. Zu sehen sind drei Zombies, die von zwei vierbeinigen Robotern an einer Leine "Gassi geführt" werden. Hinter den Robotern geht ein Soldat mit Gasmaske. Wie der Designer in der Beschreibung andeutet, war das Bild offenbar ein Konzept für eine neue Zombie-Spielvariante.

Wie hätte dieser Spielmodus ausgesehen?

Unter dem Bild schreibt Beck: "Ich habe gedacht, es wäre spaßig, ein wenig mit dem klassischen 'Call of Duty'-Zombie-Gameplay herumzuspielen." Welche Idee er bei diesem Bild genau im Kopf hatte, verrät er aber nicht.

Möglicherweise hätten Spieler die Zombies von einem Ort zu einem anderen eskortieren müssen. Oder es wäre ihre Aufgabe gewesen, mithilfe der Roboter Zombies einzufangen und für eine Analyse in ein Labor zu bringen. Da "Call of Duty: Modern Warfare" aber ohne Zombie-Modus erschienen ist, werden wir wohl nie erfahren, welche Gameplay-Idee sich hinter diesem Bild verbirgt.

"Call of Duty 2020" wahrscheinlich wieder mit Zombie-Modus

Wer den Zombie-Modus in "Call of Duty: Modern Warfare" vermisst hat, wird wohl nicht lange auf die Rückkehr der Untoten warten müssen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass "Call of Duty 2020" wieder einen Zombie-Modus bietet. Seit Einführung des Modus in "Call of Duty: Black Ops" hat Entwickler Treyarch nie auf die Untoten verzichtet.

Wann "Call of Duty 2020" in den Handel kommt, ist noch nicht bekannt. Spiele der "CoD"-Reihe erscheinen normalerweise im Spätsommer oder Herbst. Ob das auch dieses Mal so sein wird, ist unklar. Schließlich herrschen in diesem Jahr erschwerte Arbeitsbedingungen. Es ist aber ein gutes Zeichen für einen baldigen Release, dass bereits eine spielbare Alpha-Version des Games existiert.