"Call of Duty: Modern Warfare": Hier ist der Trailer zu Season 2

Schon morgen startet "Call of Duty: Modern Warfare" in die zweite Season und nun ist endlich auch der Trailer zur nächsten Saison aufgetaucht. Zu den Highlights zählen insgesamt vier neue Maps, zwei brandneue Waffen und die neuen Operatoren – inklusive Fan-Liebling Ghost.

Obwohl die zweite Season in "Call of Duty: Modern Warfare" schon morgen beginnt, wurde der Season-2-Trailer bisher nicht offiziell veröffentlicht, sondern ist geleakt worden, berichtet Charlie Intel. Wie gewohnt geht es im Trailer richtig zur Sache und die Vorfreude auf den Start der nächsten Saison steigt rapide. Im Mittelpunkt stehen die Rückkehr des Special Forces Operators Ghost und die Neuauflage von Rust.

Vier neue Maps und zwei neue Waffen

"Price, in Verdansk stimmt etwas nicht" – schon bei den ersten Worten im Trailer wissen Fans, wer sich da gerade im Gebäude abseilt: Simon Riley aka The Ghost of Verdansk ist wieder am Start. Der Lieutenant mit der Totenkopfmaske steht im aktuellen Trailer im Rampenlicht, aber er ist nicht das einzige, was uns morgen in der zweiten Season erwartet.

Ganze vier neue Maps wird das Season-2-Update bieten. Darunter natürlich die Map Rust, eine der beliebtesten Karten aus "Modern Warfare 2", in der es aufgrund der kleinen Fläche immer richtig heiß hergeht. Neu sind die Maps Atlas Superstore, Bazaar (Gunfight) und Zhokov Boneyard (Ground War).

Außerdem sind die zwei im Teaser angedeuteten Waffen nun im Trailer auch erstmals etwas besser zu sehen. Dabei handelt es sich laut Charlie Intel um das Sturmgewehr Grau 5.56 und das SMG Striker 45.

Morgen Abend geht's los

Wer direkt von der ersten Minute der zweiten Season in "Call of Duty: Modern Warfare" dabei sein will, muss sich noch bis Dienstagabend gedulden. Der Startschuss fällt am 1. Februar um 19 Uhr. Wie gewohnt wird es wieder eine ganze Menge zu tun geben, denn auch der neue Battle Pass wird wohl wieder 100 Stufen bieten.