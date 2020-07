"Call of Duty: Modern Warfare": Season 5 bringt die Shadow Company mit

Am 5. August starten "Call of Duty: Modern Warfare" und "Warzone" in Season 5. In einem neuen Trailer stellt Activision nun ein paar alte Bekannte vor, die als neue Fraktion zu den Operatoren hinzustoßen: die Shadow Company.

Die Shadow Company trat erstmals gegen Ende von "Call of Duty: Modern Warfare 2" auf. Roach und Ghost stahlen damals Geheimdaten über Makarov und die Shadow Company sollte ihre Flucht sichern. Als Roach und Ghost jedoch beim Helikopter ankommen, werden sie vom Anführer der Shadow Company, General Shepherd, erschossen. Seit diesem Zeitpunkt gilt die Shadow Company als feindliche Fraktion.

Was hat die Shadow Company diesmal vor?

Die Ziele der Shadow Company sind weitestgehend unbekannt. Allerdings scheint sich mit dem "Modern Warfare"-Reboot auch ihre Geschichte verändert zu haben. Laut dem offiziellen Activision-Blog handelt es sich bei der Shadow Company um eine private Militäreinheit, die aus dem Bruch der Armistice-Allianz hervorging. Mit General Shepherd scheint die Fraktion also nichts mehr zu tun zu haben, sie ist aber anscheinend immer noch feindlich gesinnt. Zu den drei Operatoren der Shadow Company gehören ihr Anführer Marcus "Lerch" Ortega, Rozlin "Roze" Helms und Velikan.

Diese neue Waffen sind vielleicht in Season 5 neu dabei

Neben der neuen Fraktion Shadow Company dürfte Season 5 aber auch noch eine ganze Menge mehr frische Inhalte bieten. Dazu zählen unter anderem neue Schießeisen. Zwei Waffen gelten derzeit als heiße Favoriten: die Maschinenpistole APC9 und das Sturmgewehr AN-94. Beide Waffen sind schon in einigen Leaks aufgetaucht und die APC9 war durch einen Bug sogar schon kurz in "Modern Warfare" spielbar. Das AN-94 zählte in den "Black Ops"-Teilen zu den beliebtesten Sturmgewehren.

Dataminer konnten ebenfalls Hinweise auf zwei neue Scharfschützengewehre im Spielcode finden: das CheyTac M200 Intervention und das R700. Welche Waffen dann tatsächlich in Season 5 dabei sind, erfahren wir aber wohl erst zum Start der neuen Saison am 5. August.