"Call of Duty: Modern Warfare": Teaser zeigt Ghost & alte neue Map

Am 11. Februar startet "Call of Duty: Modern Warfare" in Season 2 und hat einen alten Bekannten im Schlepptau: Simon "Ghost" Riley wird in der kommenden Season als Operator am Start sein. Außerdem dürfen wir uns auf hitzige Feuergefechte auf der "Modern Warfare 2"-Map "Rust" freuen.

Activision hat zwar nur einen kleinen Video-Teaser auf Twitter veröffentlicht, der sorgt aber schon jetzt für richtig Vorfreude auf die nächste Season von "Call of Duty: Modern Warfare". In dem Clip erhält Ghost eine Nachricht von Captain Price, die ihn auf seinen nächsten Einsatz vorbereiten soll. Außerdem gibt es Hinweise auf weitere Inhalte von Season 2.

Neue Waffen, neue Map, neue Operatoren

In der Nachricht sind die Punkte "Ort", "Hardware" und "Unterstützung" vermerkt. Die Position "X-Ray Delta, Yankee 4" könnte die Lage der Map "Rust" auf der kommenden Battle-Royale-Karte von "Modern Warfare" angeben. Die aus "Call of Duty: Modern Warfare 2" bekannte Karte wird sich mit ziemlicher Sicherheit aber auch in den normalen Modi spielen lassen.

Unter "Hardware" sind in der Nachricht aktualisierte Waffensysteme aufgeführt, wir dürfen uns also auch über neue Schießeisen freuen. Zwei davon zeigen sich bereits auf den Bildern im Teaser: Eine Waffe ist das bereits angekündigte ACR-Sturmgewehr, bei der anderen handelt es sich um ein bisher unbekanntes SMG. Unter dem Punkt "Unterstützung" sind neue Team-Operatoren aufgeführt – im Plural wohlgemerkt. Neben Ghost dürften in Season 2 also noch ein paar weitere Charaktere auf uns warten.

In Season 1 läuft der Endspurt

Bis zum Start von Season 2 ist es noch knapp eine Woche. Wenn Du bis jetzt noch nicht alle gewünschten Belohnungen in der ersten Season freigeschaltet hast, ist nun der perfekte Zeitpunkt für den Endspurt: Aktuell läuft ein Doppel-XP- und Doppel-Waffen-XP-Event, das noch bis zum Ende der ersten Season andauern wird.