"Call of Duty: Warzone": 50 Millionen Spieler – und Trios sind zurück!

Das ging schnell! Im ersten Monat seit Release haben bereits über 50 Millionen Spieler den Sprung in "Call of Duty: Warzone" gewagt. Dieser Meilenstein ist ein riesiger Erfolg für den Publisher Activision, der lange zögerte, die Shooter-Serie kostenlos spielbar zu machen.

Mit "Call of Duty: Warzone" ist vor einem Monat ein hochwertiger Free-to-play-Shooter für Battle-Royale-Fans erschienen. Davon gibt es zwar bereits einige, bisher haben trotzdem 50 Millionen Spieler den Absprung ins Kampfgebiet gewagt. Damit wächst die Spielerzahl ähnlich schnell wie die von "Apex Legends", nach dessen Release Anfang 2019. Activision bedankte sich per Tweet für die gigantischen Zahlen.

Nach "Blackout": Free-to-play zahlt sich aus

Im Gegensatz zu "Blackout", dem Battle-Royale-Modus von "Call of Duty: Black Ops 4", ist "Warzone" auch kostenlos ohne das Hauptspiel "Call of Duty: Modern Warfare" spielbar. Das Wagnis Free-to-play scheint sich für Activision auszuzahlen: Das Spiel ist eines der am schnellsten wachsenden kostenlosen Games überhaupt.

Wegen unzufriedener Fans: Trios nach zwei Tagen wieder im Spiel

Das Entwicklerstudio Infinity Ward geht zum Glück sorgsam mit der Gunst seiner Spieler um: Nachdem Dreierteams zunächst durch 4-Spieler-Squads ersetzt wurden, hörte man auf die Fans. Viele Spieler waren unzufrieden mit der Änderung, sodass die Entwickler bereits zwei Tage später die Möglichkeit zurückbrachten, wieder im Trio in "Call of Duty: Warzone" zu starten, wie PC Gamer berichtet.

Der anfängliche Hype um Battle-Royale-Shooter hat mittlerweile zwar etwas abgenommen, der Erfolg von "Call of Duty: Warzone" zeigt aber, dass noch immer Interesse an diesem Spielprinzip besteht.