"Call of Duty: Warzone": Diese Woche neuer Modus und doppelte XP

Fans von "Call of Duty: Warzone" können sich ab sofort im brandneuen Modus Scopes and Scatter Guns austoben. Bei dieser Spielvariante stehen nur Scharfschützengewehre und Schrotflinten zur Verfügung. Und damit Spieler den neuen Battle Pass von Season 3 schnell aufleveln können, startet am Wochenende ein Doppel-XP-Event.

"Call of Duty: Modern Warfare" und "Call of Duty: Warzone" sind erst kürzlich in die dritte Saison gestartet. Neben einem neuen Battle Pass gibt es wie immer auch neue Modi. Spieler, die gern als Trio in "Warzone" auf die Jagd gehen, dürfen sich dieses Mal auf den Modus Scopes and Scatter Guns freuen. Hier beschränkt sich das Waffenarsenal auf Scharfschützengewehre und Schrotflinten, heißt es im offiziellen Blog. Die Action spielt sich also entweder in großer Ferne oder im direkten Nahkampf ab – etwas dazwischen gibt es nicht.

Entschuldigung für Entfernung des Trio-Modus?

Bisher ist dieser spezielle Modus nur für Dreier-Squads verfügbar. Anscheinend will sich Activision bei den Fans für die kurzzeitige Entfernung der Trio-Spielvarianten entschuldigen. Activision hatte den Drei-Spieler-Modus kurzzeitig durch einen Vier-Spieler-Modus ersetzt und dafür viel Kritik aus der Community geerntet. Im Blog verspricht der Publisher nun, dass sowohl der Trio- als auch der Quad-Modus erhalten bleiben – zumindest vorerst. Ob Scopes and Scatter Guns auch im Solo-, Duo oder Quad-Modus verfügbar sein wird, ist derzeit nicht bekannt.

Auch bei "Modern Warfare" gibt es Neuigkeiten

Activision hat "Call of Duty: Modern Warfare" nicht vergessen. Im Multiplayer kehrt hier der aus "Modern Warfare 3" bekannte Modus Drop Zone zurück. Er funktioniert im Grunde wie die Spielvariante Herrschaft: Zwei Team kämpfen um markierte Gebiete, die sogenannten Drop Zones. Im Unterschied zu Herrschaft werden regelmäßig Kisten mit Killstreaks abgeworfen, die für einen enormen Vorteil sorgen.

Doppelte Erfahrung für alle

Das Doppel-XP-Event, das vom 17. bis zum 20. April stattfindet, gilt sowohl für "Warzone" als auch für "Modern Warfare". Wer seinen Battle Pass ein wenig aufleveln möchte, hat an diesem Wochenende also die Gelegenheit dazu.