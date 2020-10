"Call of Duty: Warzone": Neue Waffe ballert durch jede Wand

Mit dem Start von Season 6 in "Call of Duty: Modern Warfare" und "Warzone" kam auch das AS VAL, ein neues Sturmgewehr, ins Spiel. Das Gewehr scheint momentan aber ein wenig übermächtig zu sein, denn mit dem richtigen Setup schießt es selbst durch dickste Wände.

Dass Kugeln durch Wände hindurch Gegner verletzen und töten können, ist in "Call of Duty"-Games ein ganz normales Feature. Allerdings nicht in dem Ausmaß, wie es momentan mit dem Sturmgewehr AS VAL möglich ist. Normalerweise können Kugeln nur dünne Oberflächen durchschlagen und fügen bei Treffern auch nur einen reduzierten Schaden zu. Für das AS VAL scheinen diese Limitierungen momentan aber nicht zu gelten, berichtet Polygon.

AS VAL schießt ohne Schadensreduktion durch mehrere Wände

Wenn das Gewehr mit SPP-Kugeln ausgerüstet wird, durchdringen die Schüsse des Gewehrs problemlos die dicksten Wände. Auch mehrere Wände sind für die Waffe kein Hindernis. Noch viel schlimmer ist jedoch, dass die Kugeln, nachdem sie die Wände durchschlagen haben, beinahe noch vollen Schaden anrichten.

Grundsätzlich ist es zwar nicht so leicht herauszufinden, wo sich Gegner hinter Wänden oder Mauern befinden, mit der Hilfe von Snapshot-Granaten wird das AS VAL aber zu einer übermächtigen Waffe. Bei der Explosion der Granaten werden in einem kleinen Radius Gegner aufgedeckt – auch durch Wände hindurch.

Spieler, die ein aufgemotztes AS VAL nutzen, müssen dann nur noch auf die Silhouette des Feindes draufhalten und der Kill ist ihnen sicher. Der Gegner hat gegen diese Taktik keine Chance, da er gar nicht sieht, woher auf ihn geschossen wird.

Hoher Schaden durch Wände ist wahrscheinlich ein Bug

Bei der enormen Feuerkraft der AS VAL durch Wände handelt es sich sehr wahrscheinlich um einen Bug, der von Infinity Ward in nächster Zeit behoben werden sollte. Wer keine Lust darauf hat, ständig durch Wände erschossen zu werden, sollte vielleicht eine kurze Pause einlegen, bis der Fehler mit der Waffe gefixt ist.