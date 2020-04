"Call of Duty: Warzone" soll Events wie "Fortnite" bekommen

"Call of Duty: Modern Warfare" soll im Battle-Royale-Modus "Warzone" künftig besondere Ereignisse im Stil der "Fortnite"-Events bekommen. Außerdem plant Entwickler Infinity Ward, die Geschichte des Hauptspiels in den Modi "Spec Ops" und "Warzone" weiterzuerzählen.

Der Battle-Royale-Modus "Call of Duty: Warzone" scheint auf eine sehr lange Laufzeit ausgelegt zu sein. Das lassen zumindest die Infos aus einem Interview von Gamesbeat mit Narrative Director Taylor Kurosaki vermuten. Er gewährt einen kleinen Einblick in die Zukunft des kostenlosen Modus und deutet an, dass sich "Warzone" ein paar Features von "Fortnite" abgucken wird.

Regelmäßige Events für die Zukunft geplant

In dem Interview spricht Gamesbeat Kurosaki direkt auf den Konkurrenten "Fortnite" an. Der Interviewer merkt an, dass er sich spezielle Events wie beispielsweise das "Schwarze Loch" in Fortnite gut in "Warzone" vorstellen könne. Darauf entgegnet Kurosaki, dass genau solche Events für die Zukunft geplant seien. Diese müssten jedoch in den gesteckten Handlungsrahmen von "Modern Warfare" und "Warzone" passen. Wann mit den ersten Events dieser Art zu rechnen ist, verriet der Narrative Director nicht.

"Warzone" führt die Story von "Modern Warfare" fort

Im Interview erklärt Kurosaki weiter, dass jede neue Season in "Warzone" nicht einfach nur einen neuen Battle Pass und neue Modi bedeute. Vielmehr wolle man "Warzone" und die Missionen aus "Spec Ops" dafür nutzen, die "Modern Warfare"-Geschichte weiterzuerzählen. "Wir wollten nicht, dass es sich wie drei verschiedene Spiele in einer Box anfühlt. Wir wollten, dass es sich wie eine massive Welt mit einer umfassenden Geschichte anfühlt", so Kurosaki. Deshalb gebe es auch zum Start jeder neuen Season einen kleinen Trailer, der die Handlung ein kleines Stück vorantreibt.