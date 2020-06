"Call of Duty Warzone": Start von Season 4 verschoben

Eigentlich hätten "Call of Duty Warzone" und "Call of Duty: Modern Warfare" Anfang Juni in Season 4 starten sollen, "Call of Duty: Mobile" sogar schon in Season 7. Nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten in den USA hat sich Activision allerdings dazu entschieden, den Start auf unbestimmte Zeit zu verschieben.

In einem Statement von Activision auf Twitter heißt es: "Obwohl wir uns alle mächtig auf die neuen Seasons von 'Modern Warfare', 'Warzone' und 'Call of Duty: Mobile' freuen, ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Wir verschieben den Launch von Season 4 in 'Modern Warfare' und Season 7 in 'Call of Duty: Mobile' auf einen späteren Termin. Momentan müssen diejenigen gesehen und gehört werden, die sich für Gleichheit, Gerechtigkeit und Veränderung einsetzen. Wir stehen euch bei".

Sony zeigt sich ebenfalls solidarisch

Activision ist nicht der einzige Hersteller, der ein lang erwartetes Event aus Solidarität verschiebt. Sony wollte am 4. Juni ursprünglich Games für die PS5 zeigen, entschied sich aber ebenfalls dafür, die Präsentation aufzuschieben. Ein neuer Termin ist bisher noch nicht bekannt. Viele weitere Publisher und Entwickler verkündeten in den sozialen Medien ebenfalls ihre Anteilnahme an den derzeitigen Ereignissen in den USA.

Captain Price bleibt vorerst Reservist

Für die vierte Saison hatte sich Activision etwas ganz Besonderes ausgedacht: Captain Price, der Held aus den Story-Kampagnen der "Modern Warfare"-Serie, hätte zu den Operatoren stoßen sollen. Ein weiteres Highlight von Season 4 ist die Rückkehr der Scrapyard-Map aus "Modern Warfare 2". Angeblich sollen auch zwei neue Waffen und weitere Modi geplant sein. Bis dahin müssen wir uns nun noch eine Weile gedulden.