"Call of Duty: Warzone" verbannt Schummler in Cheater-Lobbys

Das lang ersehnte "Call of Duty"-Update gegen Cheater ist da! Infinity Ward hat bei Twitter einige Maßnahmen vorgestellt, die Cheatern das Leben zur Hölle machen sollen. Mutmaßliche Schummler im Matchmaking sollen jetzt nur noch unter sich spielen dürfen. Frei nach dem Motto: Gleich und gleich gesellt sich gern.

Infinity Ward hat sich die Kritik bezüglich der vielen Cheater in der PC-Version von "Call of Duty: Warzone" zu Herzen genommen und schnell Gegenmaßnahmen eingeleitet. Die speziellen Cheater-Lobbys sind nur ein kleiner Teil der Agenda. Ab dieser Woche erhalten Spieler, die in "Warzone" oder "Modern Warfare" einen mutmaßlichen Cheater gemeldet haben, eine Bestätigung im Spiel, ob der betreffende Spieler tatsächlich des Betrugs überführt wurde.

Melden von verdächtigen Spielern soll bald komfortabler werden

Der Entwickler habe laut eigenen Aussagen auch zusätzliche Sicherheits-Updates durchgeführt. Welche das genau sind, erklärt das Studio nicht. Außerdem seien die Ressourcen im Tech-Backend, Studio und im Team, das für die Durchsetzung der Maßnahmen verantwortlich ist, erhöht worden. Damit ist wahrscheinlich gemeint, dass sich mehr Mitarbeiter um das Cheater-Problem kümmern.

Des Weiteren kündigte Infinity Ward an, dass sich Spieler bald direkt aus der Killcam-Perspektive oder dem Zuschauer-Modus melden lassen. Bisher mussten Zocker von "Call of Duty: Modern Warfare" oder "Warzone" in die Liste kürzlich getroffener Spieler gehen, um mutmaßliche Cheater zu melden.

Der Spaß am Mogeln dürfte Cheatern hoffentlich vergehen

Wie lang überführte Cheater in den speziellen Lobbys unter ihresgleichen spielen müssen und ob es eine Möglichkeit gibt, das Cheater-Matchmaking jemals wieder zu verlassen, ist bisher nicht bekannt. Der Spaß dürfte vielen Schummlern jedenfalls bald vergehen, denn einem Umfeld, in dem alle cheaten, kann wohl kaum Spielspaß aufkommen.

Bleibt zu hoffen, dass die Zahl der Cheater zurückgeht und Konsolenspieler es im Crossplay nur noch mit fairen Gegnern zu tun bekommen.