Capcom arbeitet wohl am "Resident Evil 4"-Remake

Capcom soll die Produktion eines "Resident Evil 4"-Remakes genehmigt haben. Grund ist wohl der große Erfolg der beiden Vorgänger, über den Capcom nun Details verriet. Bis zum geplanten Release dauert es aber noch eine Weile.

Erst im Jahr 2022 soll das "Resident Evil 4"-Remake auf den Markt kommen. Die Remakes der beiden Vorgänger erschienen hingegen kurz nacheinander. Das liegt daran, dass die Arbeit am überarbeiteten "Resi 4" erst jetzt startet, wie VGC mit Bezug auf anonyme Entwicklerkreise schreibt. Offenbar hatte Capcom erst den Erfolg der beiden Vorgänger abgewartet. Und wie das Unternehmen nun in einer Pressemitteilung erklärte, fällt dieser Erfolg beträchtlich aus.

"Resi 3"- und "Resi 2"-Remakes sind sehr beliebt

So hat Capcom in bis zu fünf Tagen nach der Veröffentlichung zwei Millionen Kopien des "Resident Evil 3"-Remakes ausgeliefert. Das Original, das im Jahr 1999 auf den Markt gekommen war, wurde insgesamt 3,5 Millionen Mal verkauft. Derweil war das "Resident Evil 2"-Remake im Januar 2019 erschienen und konnte bis heute 6,5 Millionen Mal ausgeliefert werden. Mit "ausgeliefert" sind die Exemplare gemeint, die der Hersteller an Händler und Kunden weltweit verschickt hat, nicht nur die letztlich an den Kunden verkauften Kopien. Trotzdem kann dies als großer Erfolg gelten.

"Resident Evil 4" gilt als einer der besten Teile

Der vierte Teil der Survival-Horror-Serie führte ein stärker Action-betontes Gameplay ein und gilt als eines der besten "Resident Evil"-Games. Laut der Test-Sammelseite Metacritic ist "Resident Evil 4" sogar das am höchsten bewertete Capcom-Spiel überhaupt. Der Spieler übernimmt die Rolle von Leon, der gegen schnelle, menschenähnliche Zombies und gegen einen religiösen Kult antritt. Es gab schon mehrere Remaster des Spiels, aber noch kein ambitioniertes Remake, das nun bis 2022 entwickelt wird. Vermutlich wird es für die PlayStation 5, die Xbox Series X und den PC auf den Markt kommen.