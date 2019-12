CES-Gerücht: Zeigt Sony die PS5 schon nächste Woche?

Microsoft hat das Design der der Xbox Series X bereits verraten, wie die PS5 aussehen wird, behält Sony aber weiterhin für sich. Das könnte sich nächste Woche ändern: Gerüchten zufolge könnte Sony auf der CES 2020 die PS5 enthüllen.

Zugegeben, die Hinweise für eine Enthüllung der PlayStation 5 auf der Consumer Electronics Show (CES) sind mager, aber möglicherweise ist da ja wirklich etwas im Busch. Sony kündigte kürzlich auf der eigenen Homepage seine CES-Pressekonferenz am 6. Januar 2020 mit den Worten "The future is coming" an. Das kann erst einmal alles bedeuten, aber bei näherer Betrachtung der Schriftart und Farbkombination könnte man schon eine Verbindung zur PS5 herstellen.

Sony hat bisher nie PlayStation-Produkte auf der CES vorgestellt, aber ...

©Sony 2019 fullscreen Ja, so ein leichter "PlayStation-Vibe" geht schon aus dem Teaser hervor.

Irgendwann ist ja immer das erste Mal: Bisher waren die Pressekonferenzen des japanischen Konzerns auf der CES immer recht kurz und drehten sich größtenteils um Fernseher oder Smartphones. Und es sind nicht nur die bereits erwähnte Farbkombination und die PlayStation-ähnliche Schriftart die eine Enthüllung der PS5 anteasern könnten.

Microsoft hat die Katze bereits aus dem Sack gelassen, Sony wird sich mit der Präsentation der PS5 wohl ebenfalls nicht mehr viel Zeit lassen. Die CES ist zwar nicht eine ganz so perfekte Bühne wie die Game Awards, aber die Enthüllung könnte fast alle anderen Geräte der Tech Show in den Schatten stellen.

Und dann wäre da auch noch Cory Barlogs seltsamer Tweet ...

"God of War"-Entwickler will auf der CES Roboter sehen

Cory Barlog, der Creative Director von SIE Santa Monica Studio, freut sich auf seinen ersten Besuch der CES und hofft, dass er dort ganz viele Roboter zu Gesicht bekommt. Ob der "God of War"-Entwickler sich nur ein paar Tech-Highlights ansehen will oder ob sein Besuch irgendwie mit der PS5 zu tun hat, geht aus dem Tweet nicht so recht hervor. Viele Twitter-Nutzer interpretieren jedenfalls die Enthüllung der PlayStation 5 in den Tweet hinein, vielleicht trollt Barlog aber auch einfach nur ein wenig.

Ob die PS5 wirklich auf der CES 2020 enthüllt wird, erfahren wir am 6. Januar 2020, wenn Sony seine Pressekonferenz hält. Wir sind gespannt!