CoD: Black Ops Cold War: Zombie Onslaught 1 Jahr PlayStation-exklusiv

Wenn "Call of Duty: Black Ops Cold War" an den Start geht, wird zumindest ein Zombie-Modus für ein Jahr lang exklusiv Spielern auf der PlayStation vorbehalten sein. PC- und Xbox-Spieler müssen sich hingegen gedulden und mit dem normalen Zombie-Modus vorliebnehmen.

Diesen Schritt hat Publisher Activision angekündigt (via Eurogamer). Während also direkt zum Release von "CoD: Black Ops Cold War" allen Spielern der Zombie-Modus zur Verfügung stehen wird, bleibt der Zombie-Onslaught-Modus ein ganzes Jahr lang exklusiv der PlayStation vorbehalten – PC- und Xbox-Spieler schauen also in die Röhre. Sie müssen sich bis zum 1. November 2021 gedulden.

Neu ist das Vorgehen von Activision indes nicht: Schon in vorherigen Titeln der Shooter-Reihe gab es immer wieder Inhalte, die für eine gewisse Zeit ausschließlich auf der PlayStation angeboten wurden.

Darum geht es in Zombie Onslaught

Bei Zombie Onslaught handelt es sich um einen schnelle Koop-Modus für zwei Spieler, die an beliebiger Stelle auf Maps aus dem Kalten Krieg abgesetzt werden, mit vollständig individualisierter Ausrüstung. Die Bewegung auf der Karte wird jedoch durch eine dunkle Ästher-Kugel begrenzt. Bedeutet: Wer diesen gesicherten Bereich verlässt, nimmt fortlaufend Schaden.

Die Kugel bewegt sich wieder, sobald genügend Zombies eliminiert wurden, weswegen die sichere Zone stets im Blick behalten werden muss. Mit der Zeit können auch besonders starke Elite-Gegner auftauchen. Das Ziel ist klar: so lange wie irgendwie möglich am Leben bleiben.

Release "Call of Duty: Black Ops Cold War" erscheint am 13. November für PS4, Xbox One, PC, Xbox Series X und S sowie PS5.

