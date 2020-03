"Control"-Erweiterung "The Foundation" startet schon Ende März

Remedy Entertainment legt bei "Control" wie versprochen nach: Der erste große DLC zu dem übernatürlichen Action-Adventure heißt "The Foundation" und startet am 26. März. Direktorin Jesse Faden greift darin wieder zur Dienstwaffe und erkundet die Keller des mysteriösen Ältesten Hauses.

"Control" hat zuletzt einen Spielepreis nach dem nächsten abgeräumt und ist damit mit Sicherheit eines der besten, wenn auch vielleicht nicht das bestverkaufte Game des Jahres 2019. Nun gibt Entwickler Remedy Entertainment den Spielern neue Gründe, den paranormalen Phänomenen im Federal Bureau of Control auf die Spur zu kommen. Dass zwei DLCs für "Control" kommen, ist schon länger bekannt, nun gibt es endlich Daten dazu.

Remedy veröffentlicht Teaser zum DLC

Via Twitter hat das Studio einen kurzen Teaser zur ersten Erweiterung namens "The Foundation" gepostet, die am 26. März erscheint. Die Suche nach einer verschollenen Behörden-Mitarbeiterin führt Jesse Faden in die Katakomben des Ältesten Hauses unterhalb der Behörde. Macht sie den Hiss-Eindringlingen aus einer anderen Dimension dieses Mal endgültig den Garaus?

Season Pass enthält zwei Expansionen

"The Foundation" ist einzeln erhältlich oder als Teil des Season Passes für "Control", der auch noch eine zweite Erweiterung enthält: Der "AWE"-DLC erscheint zu einem späteren, noch unbekannten Zeitpunkt und öffnet eine weitere Abteilung des Ältesten Hauses für Jesse – den "Investigations Sector". Hier werden paranormale "Altered World Events" erforscht, Fans glauben aber, dass sich hinter "AWE" noch etwas anderes verbirgt: Sie vermuten, dass die Abkürzung für "Alan Wake Expansion" steht und der Protagonist des gleichnamigen Remedy-Spiels einen Gastauftritt hat. Wir werden sehen, ob da was dran ist ...