"Crash Bandicoot 4" geleakt – Ankündigung dürfte bald folgen

So langsam wird es echt mal Zeit für "Crash Bandicoot 4", oder? Jetzt gibt es gute Nachrichten für alle Fans des orangen Beuteldachses: Das Spiel inklusive Boxart ist beim taiwanischen Digital Rating Committee aufgetaucht. Eine offizielle Ankündigung dürfte schon bald erfolgen.

Passenderweise trägt das Spiel den Namen "Crash Bandicoot 4: It's About Time". Der Name ist nicht nur eine Anspielung auf die lange Abwesenheit des Beuteldachses, sondern gibt auch einen Hinweis auf die Story. Laut Spielbeschreibung soll es in dem Game um Zeitreisen gehen, berichtet Gematsu.

Es geht um die Zeit

"Crash Bandicoot 4" spielt im Jahr 1998. Crash entdeckt bei der Erkundung seiner Heimatinsel zufällig die mysteriöse Maske Lani-Loli. Die Maske ist eine von mehreren Quantum-Masken und scheint Crashs befreundete Maske Aku-Aku zu kennen. Mit der Entdeckung von Lani-Loli öffnet sich ein Quantum-Riss auf der Insel, und die anderen Quantum-Masken tauchen plötzlich auf. Crash springt daraufhin durch verschiedene Zeiten und Dimensionen, um den Riss wieder zu schließen.

Ob die Quantum-Masken Freunde oder Feinde sind, geht aus der Beschreibung nicht hervor. Das Cover des Spiels verrät aber, dass es mindestens vier Quantum-Masken gibt – und wahrscheinlich noch eine ganze Menge mehr. Neben Crash ist auch Coco auf der Spielhülle zu sehen. Die jüngere Schwester von Crash dürfte also wieder spielbar sein.

Entwickelt wird das Spiel von Toys for Bob, dem Studio, das uns schon das "Spyro"-Remake beschert hat. Die Spielverpackungen zeigen, dass "Crash Bandicoot 4" für PS4 und Xbox One erscheint. Auf der Xbox-Verpackung gibt es zudem einen Vermerk auf eine Version für Xbox Series X. Auf der PS4-Hülle gibt es keinen Hinweis auf einen PS5-Release. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass das Game auch für Sonys Next-Gen-Konsole kommt.

Offizielle Ankündigung könnte bald folgen

Bis zur offiziellen Ankündigung von "Crash Bandicoot 4" dürfte es nicht mehr lange dauern, Activision hat bereits die Promo-Phase eingeläutet. Der YouTuber Canadian Guy Eh, der sich hauptsächlich mit "Spyro"- und "Crash Bandicoot"-Games beschäftigt, hat "von seinem Lieblings-Beuteldachs" ein Puzzle erhalten, das eine der Quantum-Masken zeigt.