"Crash Bandicoot 4" kommt mit lokalen Multiplayer-Modi

"Crash Bandicoot 4: It's About Time" bietet eine Menge Neuerungen: mehr spielbare Charaktere, einen invertierten Modus, neue Masken – und, und, und. Entwickler Toys for Bob hat jetzt ein weiteres neues Feature angekündigt: lokale Multiplayer-Modi.

Bis zu vier Spieler werden in den kompetitiven Modus gegeneinander oder im Koop miteinander zocken können. Ob später auch ein Online-Multiplayer erscheint, ist nicht bekannt. Neben Crash und Coco stoßen die Charaktere Fake Crash und Fake Coco, die in "Crash Bandicoot 4" ihr Debut feiert, zur Mehrspieler-Party hinzu. Die Kollegen von IGN durften sich bereits ansehen, wie die verschiedenen Spielvarianten aussehen.

Der kompetitive Modus

Der kompetitive Modus trägt den Namen Bandicoot Battle und beinhaltet zwei Spielvarianten: Checkpoint Race und Crate Combo.

Checkpoint Race erinnert ein wenig an die Time Trials der vorherigen "Crash Bandicoot"-Games, in denen Spieler auf der Jagd nach Bestzeiten durch die Level sprinten. In dieser Spielvariante geht es aber nicht darum, am schnellsten ein komplettes Level abzuschließen. Die Level sind mit Checkpoints in verschiedene Abschnitte unterteilt, diese zocken die Spieler dann hintereinander auf Zeit. Wer einen Sektor als Schnellster abschließt, erhält einen Punkt. Sieger ist am Ende der Spieler, der die meisten Abschnitte für sich entscheiden konnte. Anders als bei einem kompletten Time Trial hast Du also noch Chancen auf den Sieg, wenn Du einen Sektor in den Sand setzt.

Auch im Spielmodus Crate Combo sind die Level in kleinere Abschnitte unterteilt. Hier geht es aber nicht darum, besonders schnell zu sein, sondern darum, möglichst viele Kisten zu zerstören. Mit jeder zerstörten Kiste verdoppelt sich die Punktzahl, die Du bei der nächsten Kiste erhältst, bis auf maximal 32 Punkte pro Kiste. Ganz unwichtig ist die Zeit aber auch in diesem Spielmodus nicht. Lässt Du Dir beim Zerstören der Holzkisten zu viel Zeit, wird die Punktzahl pro Kiste wieder auf 1 zurückgesetzt. Ein Lauf endet, wenn ein Spieler stirbt oder den nächsten Checkpoint erreicht. Danach darf der nächste Spieler ran.

Der kooperative Modus Pass N. Play

Wer lieber mit als gegen seine Freunde spielt, kann im Koop-Spielmodus Pass N. Play die komplette Kampagne von "Crash Bandicoot 4" zusammen mit seinen Freunden spielen. Wie es der Name schon vermuten lässt, allerdings nicht gleichzeitig (was auch ein wenig chaotisch wäre), sondern abwechselnd. In diesem Modus werden sowohl die Standard-Level als auch ihre invertierten Varianten spielbar sein.

Release "Crash Bandicoot 4: It's About Time" erscheint am 2. Oktober 2020 für PlayStation 4 und Xbox One.

